Misteri a Bright Falls a circa 17€: Alan Wake Remastered per PS4 e PS5 in offerta su Instant Gaming

Il thriller psicologico firmato Remedy Entertainment torna a prezzo ribassato per chi gioca sulle console di casa Sony. Alan Wake Remastered è disponibile su Instant Gaming con un taglio del 53% calcolato sul prezzo netto, per una spesa finale di 17,31 € con l'IVA al 22% inclusa (14,19 € IVA esclusa). Rispetto al listino ufficiale di 30,00 €, acquistare tramite il negozio di key garantisce un risparmio effettivo di 12,69 €. Potete utilizzare il collegamento nel box promozionale in alto per riscattare il codice e aggiungere subito il titolo al vostro account.

Torce, macchine da scrivere e il restyling grafico su console PlayStation

In Alan Wake Remastered vestirete i panni dello scrittore in crisi creativa Alan Wake, giunto nella cittadina di Bright Falls per ritrovare la moglie Alice misteriosamente scomparsa. La narrazione si sviluppa secondo una struttura a episodi da serie televisiva, dove la trama si intreccia con le pagine di un romanzo scritto dal protagonista di cui non conserva memoria. Il sistema di combattimento richiede di utilizzare la torcia per indebolire l'oscurità che protegge i Posseduti, prima di poterli eliminare con le armi da fuoco.

Questa riedizione rimasterizzata comprende il gioco base insieme ai due capitoli aggiuntivi Il Segnale e Lo Scrittore, offrendo su PlayStation 5 una risoluzione in 4K a 60 frame al secondo, modelli dei personaggi rielaborati e la risposta tattile del controller DualSense. L'acquisto assegna una licenza digitale per il PlayStation Store, valida per scaricare sia la versione PS4 sia quella PS5.