Il mouse SteelSeries Aerox 3 Gen 2 è al minimo storico su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile il mouse SteelSeries Aerox 3 Gen 2 nella colorazione Shadow a 79,99 € rispetto al prezzo consigliato di 109,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 27%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Movimenti veloci e tracciamento fluido
Si tratta di un prodotto pensato per offrire un'esperienza reattiva e fluida, grazie al polling wireless a 4K con una velocità 4 volte superiore rispetto alla generazione precedente (precisamente 0,25 ms contro 1 ms). Troviamo inoltre il sensore TrueMove 26K con una velocità di 400 IPS e un'accelerazione di 40G. Ciò si traduce in movimenti veloci e un tracciamento fluido.
Inoltre, il prodotto è realizzato con switch meccanici progettati per 80 milioni di clic, per un'attivazione precisa e costante. Lato connettività, potrai passare velocemente dalla connessione wireless a 2,4 GHz al Bluetooth 5.0. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.