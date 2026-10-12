Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch in sconto: l'offerta su Instant Gaming

Se amate i titoli strategici conditi con l'ironia dei coniglietti Ubisoft, Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch è protagonista di una promozione interessante su Instant Gaming. Il negozio di key propone il gioco con un taglio dell'80% a schermo rispetto ai 60 euro di listino, indicando un costo netto di 12,12 euro. Trattandosi di un codice digitale, per calcolare il prezzo finale occorre sommare l'IVA al 22% valida in Italia. La spesa al momento del saldo equivale quindi a 14,79 euro. Rispetto al valore iniziale, il risparmio effettivo corrisponde a 45,21 euro. Potete fare riferimento al box o al link qui per riscattare subito la chiave.
Tattica, esplorazione e meccaniche di gioco in Mario + Rabbids Sparks of Hope
In questo secondo capitolo della saga crossover, la squadra guidata da Mario, Luigi, Bowser e dai loro alter ego Rabbid parte per un viaggio galattico per fermare l'entità malvagia Cursa e salvare le creature nate dall'unione tra gli Sfavillotti e i Rabbid, note come Sparks. La narrazione vi porta a esplorare diversi pianeti, ciascuno ricco di quest secondarie, enigmi ambientali e personaggi bizzarri da incontrare.
Il sistema di combattimento rinnova la formula del primo episodio eliminando la griglia rigida nei movimenti. Durante il vostro turno potete muovere liberamente i personaggi nel loro raggio d'azione, sfruttare le coperture, eseguire scivolate contro i nemici e lanciare gli alleati in aria per raggiungere posizioni favorevoli. L'integrazione degli Sparks permette inoltre di personalizzare gli attacchi donando abilità elementali e difensive uniche ai vostri eroi. Il codice digitale acquistato va riscattato direttamente sul Nintendo eShop della console per avviare il download del gioco.