Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch in sconto: l'offerta su Instant Gaming

Tattica, esplorazione e meccaniche di gioco in Mario + Rabbids Sparks of Hope

In questo secondo capitolo della saga crossover, la squadra guidata da Mario, Luigi, Bowser e dai loro alter ego Rabbid parte per un viaggio galattico per fermare l'entità malvagia Cursa e salvare le creature nate dall'unione tra gli Sfavillotti e i Rabbid, note come Sparks. La narrazione vi porta a esplorare diversi pianeti, ciascuno ricco di quest secondarie, enigmi ambientali e personaggi bizzarri da incontrare.

Il sistema di combattimento rinnova la formula del primo episodio eliminando la griglia rigida nei movimenti. Durante il vostro turno potete muovere liberamente i personaggi nel loro raggio d'azione, sfruttare le coperture, eseguire scivolate contro i nemici e lanciare gli alleati in aria per raggiungere posizioni favorevoli. L'integrazione degli Sparks permette inoltre di personalizzare gli attacchi donando abilità elementali e difensive uniche ai vostri eroi. Il codice digitale acquistato va riscattato direttamente sul Nintendo eShop della console per avviare il download del gioco.