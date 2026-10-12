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Il bundle Leggende Pokémon: Z-A + Megadimensione per Switch 2 è in preordine su Amazon

Tra le proposte di Amazon troviamo il preordine di Leggende Pokémon: Z-A Nintendo Switch 2 Edition + Megadimensione, l'avventura completa di Luminopoli con un bonus da 100 Ultra Ball.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   12/10/2026
Leggende Pokémon: Z-A Nintendo Switch 2 Edition + Megadimensione
Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
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Su Amazon è attualmente possibile preordinare il bundle Leggende Pokémon: Z-A Nintendo Switch 2 Edition + Megadimensione a 99,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 29 ottobre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura completa

Come anticipato, si tratta del bundle che include il gioco base e i contenuti dell'espansione Megadimensione, in un unico pacchetto. Questa versione è compatibile anche con Nintendo Switch, ma ovviamente sono escluse le funzionalità aggiuntive per Switch 2. Procedendo con l'acquisto potrai ricevere un codice per 100 Ultra Ball, tramite la funzione Dono Segreto, che sbloccherai nella fase iniziale del gioco. Tra boulevard affollati, grattacieli, zone naturali e aree selvagge, l'esplorazione di questo gioco ti permetterà di scoprire diversi scenari.

Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A

Inoltre, è stato introdotto il nuovo sistema di combattimento in tempo reale, quindi potrai alternare i classici combattimenti a turni con battaglie dinamiche. Per saperne di più, puoi leggere la nostra recensione di Leggende Pokémon: Z-A. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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