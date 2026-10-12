Toy Story: Retro Roundup! + Toy Story 3 Complete Edition Double Pack è in preordine su Amazon

Su Amazon è attualmente possibile preordinare Toy Story: Retro Roundup! + Toy Story 3 Complete Edition Double Pack a 44,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Di seguito trovi anche altre versioni: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 15 ottobre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Grandi classici da recuperare

Questa raccolta include 6 giochi storici, tra cui Toy Story (1995), Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue! (1999), Buzz Lightyear of Star Command (2000), Toy Story Racer (2001), A Bug's Life (1998) e Toy Story 3 (2010). Inoltre, è presente Toy Story 3 in una versione rimasterizzata e con diversi contenuti extra per appassionati e collezionisti. Diversi miglioramenti rendono l'esperienza di gioco ancora più godibile e più semplice per i giocatori di tutte le età.

Toy Story: Retro Roundup! + Toy Story 3 Complete Edition Double Pack

Potrai alternare tra Woody, Buzz Lightyear e Jessie e ognuno ha delle abilità diverse. Nel complesso, è una raccolta perfetta per i più appassionati. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.