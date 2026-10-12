Manca poco all’evento Apple: ecco cosa aspettarsi dai nuovi dispositivi per la casa

Apple si prepara a presentare nuovi dispositivi smart per la casa in occasione dell'evento ufficiale, previsto per il 13 ottobre alle ore 15:00. Dalla nuova Apple TV 4K a un inedito dispositivo con display touch, ecco le principali novità attese e tutto ciò che sappiamo finora.
Nuovi dispositivi e possibili miglioramenti
Partiamo dalla nuova Apple TV 4K, di cui si parla da diversi mesi. In base alle diverse indiscrezioni trapelate nel corso dei mesi, il dispositivo dovrebbe introdurre due novità specifiche, pensate per offrire un'esperienza d'uso ancora più funzionale. Prima di tutto, dovrebbe essere utilizzato il chip A19, che sostituirebbe quindi il chip A15 Bionic. Inoltre, il dispositivo dovrebbe integrare dei microfoni progettati per interagire direttamente con Siri.
Anche il telecomando Siri Remote dovrebbe includere un piccolo altoparlante, che consentirebbe di emettere un suono per facilitarne il ritrovamento in caso di smarrimento. Lato connettività, si parla del chip N1 con supporto Wi-Fi 7, oltre a Bluetooth 6 per collegare dispositivi come controller o auricolari. Non è ancora chiaro se queste funzionalità arriveranno realmente con i nuovi dispositivi, quindi restiamo in attesa dell'evento per saperne di più.
Apple dovrebbe presentare anche la seconda generazione di HomePod mini, anche in questo caso con un nuovo chip, ovvero l'S10 utilizzato anche su apple Watch Series 10, che dovrebbe sostituire l'attuale S5.
Inoltre, dovrebbero essere integrate nuove funzioni di Siri basate sull'intelligenza artificiale, nonché cinque colorazioni tra cui blu, bianco, rosa, verde e mezzanotte.
HomeView
HomeView è invece un nuovo dispositivo dotato di display touch, pensato per integrarsi profondamente con Siri AI. Il dispositivo dovrebbe essere basato sul chip A18 e consentirerebbe di gestire le funzioni della casa intelligente direttamente dal display.
Per ora si parla di due versioni, una da installare alla parete e una da appoggiare su un mobile. Quest'ultimo modello dovrebbe avere una base in metallo e un altoparlante integrato, mentre la versione da parete dovrebbe avere un supporto piatto dalla forma quadrata. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli.