Warhammer 40.000: Dawn of War 4 è stato rinviato: svelata la nuova data di uscita su Steam

L'annuncio è stato accompagnato da un video in cui il game director Jan Theysen spiega che la decisione nasce dalla necessità di dare al team più tempo per assecondare alcuni dei feedback della community , oltre che per correggere bug, risolvere problemi tecnici e rifinire ulteriormente l'esperienza.

Deep Silver e gli sviluppatori di KING Art Games hanno annunciato il rinvio di Warhammer 40.000: Dawn of War 4 . Inizialmente previsto per il 17 settembre, il gioco arriverà ora il 3 dicembre su PC tramite Steam. Chi acquisterà la Commander Edition potrà iniziare a giocare in anticipo, a partire dal 30 novembre.

Il messaggio degli sviluppatori e la nuova roadmap

"Abbiamo preso la decisione di spostare il lancio al 3 dicembre", ha dichiarato Jan Theysen. "Come molti di voi, non vedevamo l'ora di giocare a settembre, ma crediamo davvero che questa sia la scelta giusta. Il tempo aggiuntivo ne varrà la pena."

"La risposta a Dawn of War IV è stata incredibile. Avete guardato i nostri Faction Trailer, i Battlefield Reports e migliaia di voi hanno provato il gioco in diversi playtest della community, condividendo i vostri feedback. Tutto questo è stato fondamentale per plasmare l'esperienza, e siamo molto orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato finora."

"Sappiamo dai vostri commenti che il gioco funziona, che abbiamo catturato ciò che rende Dawn of War così speciale. Allora perché rimandarlo? Perché ci servono alcune settimane in più per integrare ancora più feedback, correggere bug, migliorare le prestazioni e rifinire l'esperienza. Vogliamo offrire un gioco all'altezza delle nostre ambizioni e delle vostre aspettative. Vogliamo assicurarci che ogni giocatore abbia la miglior esperienza possibile fin dal primo giorno."

"Nelle prossime settimane continueremo a mostrarvi su cosa stiamo lavorando e come i vostri feedback stanno influenzando il gioco. Ci saranno nuovi Battlefield Reports, altro gameplay e approfondimenti dedicati alle diverse componenti dell'esperienza."

Assieme al rinvio è stata aggiornata anche la roadmap dei contenuti in arrivo dopo il lancio, che trovate qui sopra. In particolare, la Crusade Mode, Lord Ahmok e i primi due Map Pack sono attesi all'inizio del 2027, prima della primavera, assieme a BloodRavens, descritto come un prologo della storia.