Dave the Diver arriva su mobile: annunciata la data di uscita delle versioni iOS e Android

Mintrocket ha annunciato la data di uscita delle versioni mobile di Dave the Diver, e l'attesa non sarà lunga: il debutto su iOS e Android è fissato per il 17 settembre.
Le pagine dell'App Store e del Google Play Store sono già disponibili. Gli utenti possono scaricare e giocare gratuitamente la parte iniziale del gioco e, se interessati, sbloccare l'esperienza completa tramite un acquisto aggiuntivo da 9,99 dollari. Il gioco non include microtransazioni o elementi cosmetici a pagamento. Al lancio saranno incluse anche alcune delle espansioni più note, tra cui il crossover con Dredge e la recente Into the Jungle.
Novità e funzionalità per le versioni mobile
Dave the Diver combina esplorazione subacquea e gestione di un ristorante di sushi: di giorno si pesca nel misterioso Blue Hole, di notte si servono i clienti. Un mix originale di relax, azione e umorismo, impreziosito da una pixel art curata e da personaggi memorabili.
La versione mobile del gioco riceverà anche diverse nuove funzionalità e ottimizzazioni pensate per i dispositivi portatili. Tra queste spicca il controllo tramite giroscopio per versare il tè al Bancho Sushi: i giocatori potranno inclinare lo smartphone proprio come se stessero maneggiando una teiera reale.
Gli sviluppatori hanno introdotto anche un'opzione a tre livelli per la distanza visiva e, durante l'esplorazione del villaggio nei panni di Dave, sarà possibile utilizzare il viaggio rapido per raggiungere rapidamente i vari NPC, rendendo la progressione più immediata.