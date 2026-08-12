Dave the Diver arriva su mobile: annunciata la data di uscita delle versioni iOS e Android

Mintrocket ha annunciato la data di uscita delle versioni mobile di Dave the Diver, e l'attesa non sarà lunga: il debutto su iOS e Android è fissato per il 17 settembre.

Le pagine dell'App Store e del Google Play Store sono già disponibili. Gli utenti possono scaricare e giocare gratuitamente la parte iniziale del gioco e, se interessati, sbloccare l'esperienza completa tramite un acquisto aggiuntivo da 9,99 dollari. Il gioco non include microtransazioni o elementi cosmetici a pagamento. Al lancio saranno incluse anche alcune delle espansioni più note, tra cui il crossover con Dredge e la recente Into the Jungle.