Warhammer 40.000: Dawn of War 4 mostra i Necron con un trailer davvero inquietante

Deep Silver e King Art Games hanno pubblicato un nuovo trailer cinematografico di Warhammer 40.000: Dawn of War 4, dedicato in questo caso agli iconici Necron: l'antichissima razza meccanica che è pronta a reclamare il dominio sul pianeta Kronus.

Una delle fazioni giocabili del nuovo capitolo della saga strategica, i Necron si sono risvegliati da un sonno durato ben sessanta milioni di anni e hanno un unico obiettivo: sterminare qualunque invasore e riconquistare il mondo che da sempre gli appartiene.

Nel video vediamo Thothmek, un potente comandante Necron, che osserva da lontano il conflitto che si sta consumando sulla superficie di Kronus, dove Space Marine e Orki si affrontano in una battaglia senza esclusione di colpi, ignari della minaccia che si trova sopra le loro teste.

Il trailer si pone a tutti gli effetti come una promessa da parte di Thothmek, che comanda le sue truppe di prepararsi allo scontro mentre migliaia di Necron continuano a risvegliarsi e alle loro spalle compare l'enorme flotta della fazione.