Warhammer 40.000: Dawn of War IV si mostra in un trailer di nove minuti dedicato alle quattro fazioni

Deep Silver e KING Art Games hanno pubblicato un nuovo trailer di Warhammer 40.000: Dawn of War IV , un video di nove minuti che presenta le principali caratteristiche del prossimo capitolo della serie strategica ambientata nell'universo di Warhammer 40.000, di cui abbiamo pubblicato un ricco provato nelle scorse ore.

Tanti contenuti

Il cuore dell'esperienza sarà rappresentato da quattro campagne complete, caratterizzate da scelte ramificate e dalla possibilità di giocare in cooperativa. I giocatori potranno comandare Space Marine, Ork, Necron e Adeptus Mechanicus, ciascuno dotato di unità, meccaniche e approcci tattici distinti. La varietà delle fazioni dovrebbe quindi influenzare la gestione degli eserciti e le strategie da adottare durante gli scontri, richiedendo di sfruttare i punti di forza delle proprie forze per prevalere sul campo di battaglia.

Chi desidera concentrarsi sulle battaglie senza seguire necessariamente la campagna principale potrà invece ricorrere alla modalità Skirmish. Questa offrirà numerose impostazioni personalizzabili, quattro modalità di gioco e la possibilità di affrontare fino a cinque avversari controllati dall'intelligenza artificiale. Sarà quindi possibile modificare diversi parametri degli scontri per adattarli alle proprie preferenze e sperimentare combinazioni differenti.

Per il lato competitivo, Dawn of War IV metterà a disposizione 30 mappe multigiocatore e tre modalità di gioco, accompagnate da un sistema di personalizzazione che consentirà di intervenire su numerose variabili delle partite. Tornerà inoltre The Last Stand, l'apprezzatissima modalità cooperativa. In questo caso, tre giocatori potranno collaborare per resistere a ondate successive di nemici, scegliendo tra cinque eroi e costruendo una propria Strikeforce attraverso unità di supporto. La composizione della squadra avrà quindi un ruolo importante nella gestione degli attacchi avversari.