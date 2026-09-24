Warhammer 40.000: Dawn of War 4 mostra la difficoltà della modalità Maelstrom con l'IA avanzata

Un nuovo video di gameplay di Warhammer 40.000: Dawn of War 4 mostra la modalità Maelstrom con l'intelligenza artificiale impostata sulla difficoltà Hard. La partita mette di fronte gli Space Marine agli Orki e offre un esempio di come la gestione degli obiettivi e la superiorità numerica possano avere un peso rilevante anche contro un esercito dotato di una maggiore potenza di fuoco.
Puro Caos
In Maelstrom, gli obiettivi compaiono dinamicamente sul campo di battaglia e devono essere conquistati o distrutti. Questa struttura spinge i giocatori a muovere costantemente le proprie unità e a modificare rapidamente le strategie in base alla posizione degli obiettivi. Nel corso della partita mostrata nel video, l'IA controllata dagli Orki sfrutta proprio il numero elevato delle proprie unità per mettere progressivamente sotto pressione gli Space Marine.
La dimostrazione coinvolge anche due degli sviluppatori del gioco, che non riescono a impedire all'IA di sfruttare le caratteristiche della fazione degli Orki. La maggiore potenza delle unità degli Space Marine non si rivela quindi sufficiente per gestire una situazione nella quale il controllo della mappa e la capacità di occupare più obiettivi contemporaneamente diventano la priorità assoluta.
Il video mette inoltre in evidenza una delle caratteristiche della modalità, ovvero l'imprevedibilità degli scontri. La situazione sul campo può cambiare rapidamente in funzione degli obiettivi disponibili e delle unità coinvolte, mentre la presenza dei Necron promette di aggiungere altro pepe alle partite.
Warhammer 40.000: Dawn of War 4 sarà disponibile su PC a partire dal 3 dicembre 2026.