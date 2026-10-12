GTA 6, alcuni negozi hanno esaurito le copie fisiche a poco più di un mese dall’uscita

Sono finiti i foglietti di carta su cui stampare i codici?

Il caso più rilevante è quello di Amazon negli Stati Uniti. Da domenica 11 ottobre, né la versione per PS5 né quella per Xbox Series X e S possono essere prenotate, e la scheda del prodotto riporta la dicitura "Attualmente non disponibile. Non sappiamo se e quando questo articolo tornerà disponibile".

Anche presso Target la situazione appare simile. Secondo quanto verificato dal sito, in molti punti vendita delle aree più popolose degli Stati Uniti le prenotazioni sono esaurite. In altri negozi non è così, ma immaginiamo che giorno dopo giorno se ne aggiungeranno di nuovi, a meno che le scorte non vengano rinnovate. A Los Angeles e New York, per esempio, non c'è più niente e compare l'avviso "Prenotazioni esaurite".

Per adesso non ci sono conferme ufficiale in merito, ma la situazione appare abbastanza chiara e non c'è da dubitare che GTA 6 possa aver attirato così tanto interesse da andare esaurito. Del resto, già a giugno Rockstar aveva confermato di aver stampato un numero limitato di copie fisiche, e sul suo sito compare la formula "fino a esaurimento scorte". Resta da capire se Amazon riceverà nuove forniture o se la disponibilità sia ormai terminata, e se nelle prossime settimane altri rivenditori segnaleranno a loro volta l'esaurimento.