Remothered Red Nun's Legacy sarà il tuo gioco di Halloween? Prenota la tua copia PS5 su Amazon

Su Amazon è possibile effettuare il pre-order della Deluxe Edition di Remothered Red Nun's Legacy per PlayStation 5 al costo finale di 40,99€. Il gioco uscirà il prossimo 27 ottobre. Prenotalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: Oltre al gioco completo, la confezione include la colonna sonora digitale originale, composta da Akira Yamaoka e Ariam Shahbazian, un artbook digitale con illustrazioni dedicate al mondo del titolo e una copertina reversibile con un artwork alternativo. Remothered: Red Nun's Legacy è un survival horror che riporta i giocatori in un'atmosfera ispirata ai classici del genere in terza persona.
Ulteriori dettagli sul gioco
La sopravvivenza sarà uno degli elementi centrali dell'esperienza. I giocatori dovranno affrontare stalker terrificanti, allontanarsi da nemici assassini, nascondersi ed eludere gli inseguitori, reagendo agli attacchi nei momenti più critici.
L'esplorazione richiederà attenzione e sangue freddo, in un ambiente in cui ogni incontro potrebbe trasformarsi in una minaccia.
Tra le meccaniche principali figurano anche i poteri di ipnosi, che permetteranno di esaminare determinati oggetti per recuperare ricordi dimenticati, rivelare passaggi nascosti e modificare la percezione degli ambienti.
Queste abilità saranno fondamentali per scoprire nuove informazioni e comprendere gradualmente ciò che si cela dietro gli eventi. Gli ambienti, ricchi di dettagli, ospiteranno indizi, oggetti importanti e puzzle ambientali da risolvere per sbloccare nuove aree e proseguire nell'indagine