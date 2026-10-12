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Remothered Red Nun's Legacy sarà il tuo gioco di Halloween? Prenota la tua copia PS5 su Amazon

Su Amazon, a 15 giorni dall'uscita, è possibile effettuare il pre-order di Remothered Red Nun's Legacy per PlayStation 5.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   12/10/2026
Remothered Red Nun's Legacy
Remothered: Red Nun's Legacy
Remothered: Red Nun's Legacy
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Su Amazon è possibile effettuare il pre-order della Deluxe Edition di Remothered Red Nun's Legacy per PlayStation 5 al costo finale di 40,99€. Il gioco uscirà il prossimo 27 ottobre. Prenotalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: Oltre al gioco completo, la confezione include la colonna sonora digitale originale, composta da Akira Yamaoka e Ariam Shahbazian, un artbook digitale con illustrazioni dedicate al mondo del titolo e una copertina reversibile con un artwork alternativo. Remothered: Red Nun's Legacy è un survival horror che riporta i giocatori in un'atmosfera ispirata ai classici del genere in terza persona.

Ulteriori dettagli sul gioco

La sopravvivenza sarà uno degli elementi centrali dell'esperienza. I giocatori dovranno affrontare stalker terrificanti, allontanarsi da nemici assassini, nascondersi ed eludere gli inseguitori, reagendo agli attacchi nei momenti più critici.

L'esplorazione richiederà attenzione e sangue freddo, in un ambiente in cui ogni incontro potrebbe trasformarsi in una minaccia.

Remothered Red Nuns Legacy 1

Tra le meccaniche principali figurano anche i poteri di ipnosi, che permetteranno di esaminare determinati oggetti per recuperare ricordi dimenticati, rivelare passaggi nascosti e modificare la percezione degli ambienti.

Queste abilità saranno fondamentali per scoprire nuove informazioni e comprendere gradualmente ciò che si cela dietro gli eventi. Gli ambienti, ricchi di dettagli, ospiteranno indizi, oggetti importanti e puzzle ambientali da risolvere per sbloccare nuove aree e proseguire nell'indagine

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