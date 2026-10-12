Remothered Red Nun's Legacy sarà il tuo gioco di Halloween? Prenota la tua copia PS5 su Amazon

Su Amazon è possibile effettuare il pre-order della Deluxe Edition di Remothered Red Nun's Legacy per PlayStation 5 al costo finale di 40,99€. Il gioco uscirà il prossimo 27 ottobre. Prenotalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: Oltre al gioco completo, la confezione include la colonna sonora digitale originale, composta da Akira Yamaoka e Ariam Shahbazian, un artbook digitale con illustrazioni dedicate al mondo del titolo e una copertina reversibile con un artwork alternativo. Remothered: Red Nun's Legacy è un survival horror che riporta i giocatori in un'atmosfera ispirata ai classici del genere in terza persona.