Ultimi giorni per prenotare la propria copia PS5 di Remothered Red Nun's Legacy direttamente su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Remothered Red Nun's Legacy al prezzo finale di 40,99€, in particolar modo si tratta della Deluxe Edition. Il gioco uscirà il prossimo 27 ottobre. Puoi prenotarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso: Questa versione include il gioco completo, la colonna sonora digitale composta da Akira Yamaoka e altri contributi musicali, un artbook digitale dedicato alle illustrazioni e una copertina reversibile. Il progetto è sviluppato e pubblicato da Stormind Games.