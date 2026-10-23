Ultimi giorni per prenotare la propria copia PS5 di Remothered Red Nun's Legacy direttamente su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Remothered Red Nun's Legacy al prezzo finale di 40,99€, in particolar modo si tratta della Deluxe Edition. Il gioco uscirà il prossimo 27 ottobre. Puoi prenotarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso: Questa versione include il gioco completo, la colonna sonora digitale composta da Akira Yamaoka e altri contributi musicali, un artbook digitale dedicato alle illustrazioni e una copertina reversibile. Il progetto è sviluppato e pubblicato da Stormind Games.
Ulteriori dettagli sul gioco
Remothered: Red Nun's Legacy è un survival horror in terza persona che punta a recuperare le atmosfere dei classici del genere, tra inseguimenti, enigmi e segreti da svelare.
La storia è ambientata in Sicilia e prende avvio da un nuovo indizio che riapre un caso inquietante: tredici mesi dopo la scomparsa di sei bambine, la ricerca della verità rischia di trasformarsi in un incubo.
Per sopravvivere bisognerà affrontare stalker terrificanti, evitando i nemici assassini attraverso nascondigli, fughe e manovre per eludere chi dà la caccia al protagonista. Nei momenti più critici sarà necessario reagire agli attacchi, sfruttando l'ambiente e il proprio istinto di sopravvivenza.
Tra le meccaniche principali figurano i poteri di ipnosi, che permettono di esaminare gli oggetti, recuperare ricordi dimenticati, individuare passaggi nascosti e modificare la percezione degli ambienti.