Microsoft avverte sui rischi dell'IA: servono nuove misure di sicurezza

Da diverse settimane l' intelligenza artificiale è sotto i riflettori, con crescente attenzione ai rischi e alle sfide legati al suo sviluppo. Tuttavia, gran parte degli allarmi lanciati finora dai principali rappresentanti delle aziende converge su un'unica richiesta: rafforzare le misure di sicurezza e garantire una supervisione umana continua. Anche Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft, si è espresso al riguardo, sostenendo che i modelli IA siano potenzialmente compromessi. Vediamo meglio i dettagli.

I rischi dell’IA e la necessità di un sistema di arresto

Nadella ha parlato dell'evoluzione dei sistemi di superintelligenza e del modo in cui le aziende stanno implementando modelli autonomi sempre più potenti. In particolare, sottolinea la responsabilità degli esseri umani, che non possono delegare completamente all'intelligenza artificiale decisioni e azioni, ma devono poter verificare il comportamento dei modelli e intervenire quando necessario.

"Stiamo implementando questi complessi sistemi agentici e modelli, concedendo loro accesso ai nostri dati più sensibili e dando loro la possibilità di intraprendere, per nostro conto, azioni fondamentali per le nostre attività", ha scritto su X. "Ecco perché è arrivato il momento di fermarsi a riflettere e valutare come costruire un sistema di fiducia adeguato a questa nuova era. Non possiamo semplicemente delegare ad altri la responsabilità di ciò che l'intelligenza artificiale fa per nostro conto. Le garanzie fornite da chi sviluppa i modelli non ci esonerano da questa responsabilità".

Satya Nadella di Microsoft

Secondo Nadella, non possiamo limitarci ad accettare o rifiutare le raccomandazioni e le azioni della superintelligenza. È invece fondamentale costruire sistemi confinati che permettano di osservare il comportamento dei modelli e contenerne le azioni prima che si verifichino eventuali rischi. A questo si aggiunge la necessità di poter ricostruire le operazioni compiute e verificare che i limiti imposti vengano rispettati, senza affidare al modello stesso il controllo esclusivo delle proprie attività.