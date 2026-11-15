Xbox Helix si basa su giochi console e PC, neural rendering e controllo ai giocatori

In occasione del 25° anniversario di Xbox, Microsoft ha pubblicato anche una sorta di rivista online dedicata alla storia della divisione ma che parla anche di Xbox Helix , spiegando che la nuova console sarà basata sulla capacità di far funzionare giochi console e PC , su nuove tecnologie come il neural rendering e sul controllo totale offerto ai giocatori .

Prima di tutto una console, ma con i giochi PC

Il progettista Jason Ronald ha voluto specificare, ancora una volta, che Xbox Helix è prima di tutto una console, ma che sarà in grado di far funzionare anche i giochi PC. Questo però non significa che sia un PC "travestito" da console, perché l'idea è comunque costruire un'esperienza che sia tipicamente da console.



"L'obiettivo di progettazione è molto chiaro: Helix è stata concepita per essere una console in grado di riprodurre anche i giochi del tuo PC. Non è un PC che permette anche di giocare ai giochi per console", ha spiegato Ronald.

"L'obiettivo è rendere l'accesso ai miei giochi facile, intuitivo e immediato. Ma se sei un giocatore appassionato o un utente esperto che desidera un livello più approfondito di personalizzazione delle impostazioni e delle opzioni di prestazione, puoi certamente farlo".

Questo non rende però chiaro un aspetto fondamentale di cui si discute da tempo: il fatto che faccia funzionare i giochi PC significa forse che consente di accedere a store di terze parti come Steam? La questione resta dubbia e sebbene al momento sembri improbabile non viene del tutto esclusa.