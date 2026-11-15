Xbox Helix si basa su giochi console e PC, neural rendering e controllo ai giocatori

In occasione del 25° anniversario di Xbox, Microsoft ha pubblicato anche una sorta di rivista online dedicata alla storia della divisione ma che parla anche di Xbox Helix, spiegando che la nuova console sarà basata sulla capacità di far funzionare giochi console e PC, su nuove tecnologie come il neural rendering e sul controllo totale offerto ai giocatori.
Non si tratta ancora di una presentazione ufficiale ed estesa, dunque le numerose parole utilizzate per descrivere la macchina in realtà restano molto sul vago, in attesa di un evento più rivelatorio che verosimilmente avverrà solo più avanti.
In ogni caso, questa "rivista" speciale fornisce una ulteriore conferma su alcune caratteristiche di Xbox Helix, dando anche qualche indicazione su altri elementi che sembrano essere alla base del progetto.
Prima di tutto una console, ma con i giochi PC
Il progettista Jason Ronald ha voluto specificare, ancora una volta, che Xbox Helix è prima di tutto una console, ma che sarà in grado di far funzionare anche i giochi PC. Questo però non significa che sia un PC "travestito" da console, perché l'idea è comunque costruire un'esperienza che sia tipicamente da console.
"L'obiettivo di progettazione è molto chiaro: Helix è stata concepita per essere una console in grado di riprodurre anche i giochi del tuo PC. Non è un PC che permette anche di giocare ai giochi per console", ha spiegato Ronald.
"L'obiettivo è rendere l'accesso ai miei giochi facile, intuitivo e immediato. Ma se sei un giocatore appassionato o un utente esperto che desidera un livello più approfondito di personalizzazione delle impostazioni e delle opzioni di prestazione, puoi certamente farlo".
Questo non rende però chiaro un aspetto fondamentale di cui si discute da tempo: il fatto che faccia funzionare i giochi PC significa forse che consente di accedere a store di terze parti come Steam? La questione resta dubbia e sebbene al momento sembri improbabile non viene del tutto esclusa.
Neural rendering e nuove tecnologie
Xbox Helix punterà forte su alcune nuove tecnologie, come il neural rendering: la spinta verso l'upscale attraverso intelligenza artificiale è già nota in questa generazione, ma ovviamente nella prossima assumerà ulteriore importanza.
La nuova Xbox sarà dunque progettata per sfruttare da subito le moderne tecnologie di neural rendering, in grado di bilanciare meglio la potenza computazionale necessaria per raggiungere una qualità dell'immagine comunque di molto superiore a quanto siamo abituati al momento.
"Questo è uno dei motivi principali per cui ci stiamo concentrando particolarmente su tecnologie come il rendering neurale, perché si tratta di un modo completamente nuovo di generare un fotogramma senza richiedere maggiore potenza di calcolo, memoria aggiuntiva e cose del genere", ha spiegato Ronald.
"Credo che nei prossimi tre-cinque anni assisteremo a più innovazioni di quante se ne siano viste negli ultimi 10 anni", ha riferito, per quanto riguarda in particolare l'uso delle tecnologie supportate dall'IA per la grafica.
Più controllo e libertà per i giocatori
Un aspetto particolare su cui insiste Ronald nel presentare Xbox Helix è poi la libertà d'azione e controllo da parte dei giocatori sulla nuova console, un concetto che viene presentato in maniera ancora piuttosto vaga ma che apre scenari interessanti.
"Oggi abbiamo le mod o i contenuti generati dagli utenti. Ma penso che le barriere alla creazione siano destinate a cadere", ha riferito il progettista di Xbox Helix.
"Andando avanti, entreremo davvero in un mondo in cui i giocatori avranno molta più libertà d'azione e avranno molto più controllo sulle esperienze. Creeranno storie in questi mondi e le condivideranno con altri giocatori. E penso che questo sarà semplicemente un nuovo modo in cui le persone giocheranno".
Su questo aspetto, il discorso sembra riguardare sia un maggiore coinvolgimento della community, forse con nuovi sistemi di comunicazione integrati e nuovi modi per creare e mettere in condivisione contenuti, ma anche un maggiore controllo sulla libreria e le possibilità di utilizzo della console da parte del giocatore.
Si parla dunque della possibilità di accedere a una libreria estesa che spazia su diverse generazioni di console e - a quanto pare - anche al PC, con un'interfaccia studiata per essere più intuitiva possibile e offrire anche diversi livelli di personalizzazione dell'esperienza.
Su questo fronte, peraltro, sembra che Helix sia destinata a raccogliere quanto Microsoft ha sperimentato con ROG Xbox Ally e la sua Xbox Experience, poi portata anche su PC. L'idea è che la nuova console sia destinata ad essere una macchina nuova ma in grado di avvicinarsi al mondo PC, probabilmente semplificando anche il lavoro degli sviluppatori con un'ambienta di sviluppo condiviso, e con novità che spaziano anche oltre il semplice progresso tecnologico in termini di potenza computazionale e qualità grafica.
Il problema principale, in tutto questo, sembra essere ancora il prezzo: considerando l'attuale situazione del mercato, era emerso in precedenza che la nuova Xbox potrebbe costare tra i 1.200 e i 1.800 dollari secondo alcune stime, problema peraltro condiviso anche da PS6, che sembra avere costi di produzioni vicini a quelli della macchina Microsoft.