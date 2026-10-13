Xbox Game Pass accoglie nuovi giochi oggi: c'è anche Valor Mortis, il soulslike di One More Level

I giochi disponibili oggi

A partire da oggi 13 ottobre i giochi aggiunti al catalogo Game Pass sono:

Valor Mortis (Series X|S, PC, Cloud) - Xbox Game Pass Ultimate, PC

(Series X|S, PC, Cloud) - Xbox Game Pass Ultimate, PC Deep Dish Dungeon (Series X|S, PC, Cloud) - Xbox Game Pass Ultimate, PC

(Series X|S, PC, Cloud) - Xbox Game Pass Ultimate, PC Battlefield 6 (Series X|S, PC, Cloud) - Xbox Game Pass Ultimate, PC

(Series X|S, PC, Cloud) - Xbox Game Pass Ultimate, PC Planet Zoo 2 (Series X|S, PC, Cloud)

A questi giochi si aggiungono anche Just Dance: Decades of Hits e Survivor Cells. Tra i titoli più interessanti troviamo sicuramente Valor Mortis, il nuovo soulslike di One More Level, studio già conosciuto per Ghostrunner. Il nuovo lavoro del team è stato accolto positivamente dalla stampa internazionale, anche se non sono mancate alcune critiche. Si tratta di un gioco con carattere e personalità, con un level design capace di offrire una moltitudine di approcci differenti e mostri che contribuiscono a rendere l'esperienza godibile e stimolante, ideale per chi è alla ricerca di una sfida complessa.

Valor Mortis

Non si tratta di un titolo perfetto: la trama non riesce ad essere sufficientemente incisiva e alcuni problemi di natura tecnica potrebbero leggermente impattare sull'esperienza complessiva. Dai vostri commenti abbiamo notato un certo interesse nel provarlo tramite Game Pass, quindi siamo curiosi di scoprire le vostre impressioni. Intanto, se volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione di Valor Mortis.