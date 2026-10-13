Xbox Game Pass accoglie nuovi giochi oggi: c'è anche Valor Mortis, il soulslike di One More Level

Come annunciato in precedenza, il catalogo di Xbox Game Pass si aggiorna oggi con diversi giochi, tra cui alcune nuove uscite. Le proposte spaziano tra generi differenti, che vogliate tuffarvi in un'inedita avventura soulslike o mettere alla prova la vostra creatività costruendo zoo pieni di animali di ogni genere.
I giochi disponibili oggi
A partire da oggi 13 ottobre i giochi aggiunti al catalogo Game Pass sono:
- Valor Mortis (Series X|S, PC, Cloud) - Xbox Game Pass Ultimate, PC
- Deep Dish Dungeon (Series X|S, PC, Cloud) - Xbox Game Pass Ultimate, PC
- Battlefield 6 (Series X|S, PC, Cloud) - Xbox Game Pass Ultimate, PC
- Planet Zoo 2 (Series X|S, PC, Cloud)
A questi giochi si aggiungono anche Just Dance: Decades of Hits e Survivor Cells. Tra i titoli più interessanti troviamo sicuramente Valor Mortis, il nuovo soulslike di One More Level, studio già conosciuto per Ghostrunner. Il nuovo lavoro del team è stato accolto positivamente dalla stampa internazionale, anche se non sono mancate alcune critiche. Si tratta di un gioco con carattere e personalità, con un level design capace di offrire una moltitudine di approcci differenti e mostri che contribuiscono a rendere l'esperienza godibile e stimolante, ideale per chi è alla ricerca di una sfida complessa.
Non si tratta di un titolo perfetto: la trama non riesce ad essere sufficientemente incisiva e alcuni problemi di natura tecnica potrebbero leggermente impattare sull'esperienza complessiva. Dai vostri commenti abbiamo notato un certo interesse nel provarlo tramite Game Pass, quindi siamo curiosi di scoprire le vostre impressioni. Intanto, se volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione di Valor Mortis.
Le altre novità su Game Pass
Un altro gioco interessante è sicuramente Battlefield 6, aggiunto al catalogo in prossimità del debutto di Call of Duty: Modern Warfare 4, che però non sarà incluso nel piano Game Pass. Potrebbe quindi rappresentare una valida alternativa per chi vuole provare uno sparatutto in prima persona con un multiplayer convincente, che punta a un ritorno alle origini e introduce diversi miglioramenti per offrire un'esperienza ancora più godibile.
Tra questi troviamo una grafica e un comparto sonoro ben curati, sebbene non manchino alcuni dei soliti difetti della serie, come menu semplici ma non sempre intuitivi e mappe ben concepite, ma non particolarmente caratterizzate. Potete leggere la nostra recensione di Battlefield 6 qui.
Deep Dish Dungeon è invece un indie di sopravvivenza in stile dungeon crawler, un'altra nuova uscita che potete già provare tramite Game Pass. Il gioco si basa sull'esplorazione di dungeon e combina elementi di crafting e metroidvania, mettendovi alla prova con enigmi da risolvere da soli o in modalità co-op online.
Planet Zoo 2 è invece pensato per gli amanti dei gestionali e per chi ha già apprezzato il capitolo precedente. Anche stavolta potrete mettere alla prova la vostra creatività gestendo zoo popolati da numerose specie animali. Tra le novità troviamo anche l'introduzione, per la prima volta, di specie acquatiche e volanti.
Come vedete, il catalogo si arricchisce di diversi giochi disponibili dal day one, offrendo l'opportunità di provarli fin dal lancio senza doverli acquistare separatamente. Un aspetto che può tornare utile soprattutto a chi è interessato a sperimentare generi diversi. E voi quale titolo proverete? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Nel frattempo, Game Pass ha già cinque giochi confermati in arrivo a novembre.