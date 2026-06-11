Valor Mortis è stato rimandato per scappare da un settembre troppo denso di uscite

Tutto questo sarebbe dovuto accadere il 24 settembre 2026, ma il team ha deciso di rimandare la data di uscita .

Valor Mortis è un gioco di ruolo d'azione in prima persona ispirato ai soulslike, che ci mette nei panni di un soldato napoleonico redivivo che scopre che il mondo non è esattamente come lo ricordava. Dovrà lottare con dei non morti colpiti da una piaga in un mondo oscuro e leggermente steampunk.

La nuova data di uscita di Valor Mortis

Secondo quanto indicato dagli autori, la nuova data di uscita di Valor Mortis è il 13 ottobre. Ovviamente il motivo del rimando è legato al fatto che fin troppi giochi sono in arrivo a settembre e nello specifico in tale data.

"Quando abbiamo scelto il 24 settembre, sembrava una data molto, molto libera", mi ha raccontato lunedì a Los Angeles Blake Rochkind, a capo dell'editore Lyrical Games, durante un'intervista. "Molto rapidamente è diventata una data non così libera."

"C'erano così tante incognite", ha detto Rochkind. "Questo succedeva prima del Sony State of Play, prima dell'Xbox Showcase, prima del Nintendo Direct, prima della Summer Games Fest." Poi martedì 2 giugno, durante lo showcase di PlayStation tenutosi appena cinque giorni prima della rivelazione programmata per la loro data di uscita, le cose sono cambiate. "Non appena Control ha annunciato il 24 settembre, abbiamo capito che avremmo spostato la data."

Il 24 settembre arriveranno svariati giochi, oltre a Control Resonant ci sarà spazio per Silent Hill Townfall e Hot Wheels Infinite Rush.