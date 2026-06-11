Gli autori di Tomb Raider: Legacy of Atlantis spiegano i vantaggi di usare l'IA

Come vi abbiamo già segnalato, tramite Steam è stato confermato che Tomb Raider: Legacy of Atlantis è stato creato usando l'IA.

Secondo la spiegazione, la tecnologia è stata usata per contenuti che sono stati poi sostituiti da asset creati da esseri umani o perlomeno perfezionati da uno sviluppatore. Ora, però, gli autori hanno spiegato meglio la situazione.