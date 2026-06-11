The Legend of Heroes: Trailer from Zero e Trails to Azure hanno una data di uscita su Switch 2 e PS5

NIS America ha annunciato la data di uscita delle versioni PS5 e Nintendo Switch 2 di The Legend of Heroes: Trails from Zero e The Legend of Heroes: Trails to Azure, i due capitoli che compongono l'arco narrativo di Crossbell all'interno della longeva saga JRPG di Nihon Falcom.
Entrambi debutteranno sulle nuove piattaforme il 10 settembre, a pochi giorni dal lancio del remake di Trails in the Sky 2nd Chapter. I giochi saranno acquistabili singolarmente in formato digitale oppure in un'unica raccolta. Al momento non sono stati comunicati i prezzi, ma le versioni PS4 e Switch attualmente disponibili negli store costano 39,99 euro: è quindi plausibile aspettarsi un listino identico o leggermente superiore. È prevista anche una Limited Edition fisica contenente entrambi i titoli, disponibile esclusivamente tramite NIS Online Store al prezzo di 109,99 dollari.
4K, 120 fps e supporto alla modalità mouse per Nintendo Switch 2
Per chi non li conoscesse, si tratta di due JRPG a turni pubblicati originariamente tra il 2010 e il 2011, arrivati in Occidente solo tra il 2022 e il 2023 su PC, PS4 e Nintendo Switch. Insieme formano l'arco narrativo di Crossbell all'interno della saga di The Legend of Heroes, ambientato nell'omonima città‑stato contesa tra l'Impero Ereboniano e la Repubblica di Calvard, scenario politico che fa da sfondo alle vicende dei protagonisti.
Queste nuove edizioni permettono di giocare in 4K e 120 fps su entrambe le console, con la possibilità di scegliere tra le texture originali e quelle upscalate della versione aggiornata. Su Nintendo Switch 2 è inoltre supportata la modalità mouse dei Joy‑Con 2, pensata per migliorare la navigazione dei menu e alcune interazioni.
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