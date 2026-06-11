Il director di Stranger Than Heaven parla di Tupac e dei legami con Like a Dragon

"È lui a fare da collegamento con l'aspetto occidentale della storia e molte altre figure gli ruotano attorno. Possiede una nave e lavora con altri marinai e collaboratori. A quel punto ci siamo chiesti: abbiamo il personaggio di Snoop Dogg, Orpheus , ma quali altri ruoli dobbiamo ancora assegnare?"

"Per quanto riguarda il cast del gioco, una delle prime persone che abbiamo scelto è stata Snoop Dogg . Nel gioco ricopre un ruolo molto importante: è il personaggio che guida la gente attraverso il Giappone, una sorta di contrabbandiere."

"Abbiamo creato questa sorta di versione fittizia del Giappone con il Clan Tojo e tutto il resto, ma non racconteremo la storia della giovinezza dei personaggi apparsi nei giochi precedenti. È invece il passato di quel mondo e il racconto di come quelle istituzioni siano nate , presentando figure completamente diverse."

"C'è una cosa che posso dire molto chiaramente in merito ai giochi Yakuza e Like a Dragon, e cioè che Stranger Than Heaven rappresenta il passato di quel mondo ", ha detto Yokoyama.

Masayoshi Yokoyama, game director di Stranger Than Heaven , ha parlato in un'intervista di Tupac e dei legami narrativi con la serie Like a Dragon / Yakuza , rispetto a cui il nuovo gioco si pone fondamentalmente come un prequel.

La scelta di Tupac

Un ambizioso prequel di Yakuza, Stranger Than Heaven potrà insomma contare su di un cast importante e le scelte degli sviluppatori sono partite proprio da Snoop Dogg. "Ci siamo domandati chi, in qualche modo, potesse avere un legame interessante con lui", ha spiegato Yokoyama.

"Ne abbiamo parlato anche con Snoop Dogg stesso e il nome di Tupac è emerso durante la conversazione. Abbiamo pensato che sarebbe stato un personaggio davvero interessante da affiancare alla figura di Morpheus."

"Inoltre, avevamo già realizzato qualcosa di simile con un personaggio ispirato a una persona scomparsa prima dello sviluppo del gioco (il personaggio Genzo Iwaki, con le sembianze dell'attore Bunta Sugawara, NdR). Si tratta di un attore famosissimo nella storia dei film yakuza e del cinema giapponese."

"Anche in quel caso ci trovavamo davanti a una figura molto celebre ormai scomparsa. Abbiamo però parlato con gli eredi e con la famiglia, ottenendo il loro consenso. Non ci siamo limitati a chiedere il permesso: abbiamo spiegato nel dettaglio ciò che volevamo fare. Non solo hanno accettato, ma si sono mostrati entusiasti dell'opportunità."

"Volevamo assegnare ai personaggi un ruolo che rendesse giustizia anche alle persone reali che li hanno ispirati. Se non fossimo stati in grado di farlo, lo avremmo considerato estremamente irrispettoso e non lo avremmo fatto. Ci siamo quindi impegnati al massimo per fare in modo che ogni ruolo creato in loro onore rispettasse la loro memoria e le loro famiglie."

Uno degli scenari di Stranger Than Heaven

"L'ostacolo successivo che abbiamo affrontato nel riportare in vita questi personaggi riguardava la voce. Probabilmente avremmo potuto replicarla tramite l'intelligenza artificiale, ma siamo uno studio che ha sempre attribuito grande importanza alla recitazione, non solo cinematografica ma anche televisiva e teatrale."

"Prestiamo molta attenzione anche alla scelta dei doppiatori. Per questo volevamo affidarci a persone reali, capaci di interpretare il personaggio a modo loro. Non volevamo semplicemente un'imitazione della voce originale, ma qualcuno che riuscisse a esprimere la personalità del personaggio attraverso una voce diversa. Abbiamo quindi cercato gli attori più adatti al ruolo e al carattere del personaggio; in alcuni casi si tratta di persone che hanno legami familiari o personali con loro."

La scelta di Tupac ha inevitabilmente fatto discutere, ma il game director la difende: "Abbiamo ritenuto che fosse una buona idea, che avrebbe aggiunto valore al gioco e per questo abbiamo deciso di procedere. Abbiamo affrontato una situazione simile anche quando abbiamo annunciato l'utilizzo di Sugawara. È un attore estremamente famoso in Giappone e molte persone dissero che forse sarebbe stato meglio non coinvolgerlo."

"Nel caso di Tupac, trattandosi di una figura conosciuta in tutto il mondo, ci aspettavamo reazioni di questo tipo. Alla fine, però, stiamo creando qualcosa che crediamo possa piacere e divertire il pubblico. Pensiamo che aggiunga valore al gioco che stiamo realizzando e non abbiamo particolari rimpianti o preoccupazioni riguardo a questa scelta."