The Legend of Heroes: Trails from Zero e Trails to Azure arrivano su PS5 e Switch 2 con 4K e fino a 120 fps

Il debutto su entrambe le console è previsto nel corso dell' autunno , con la possibilità di acquistare i giochi singolarmente in digitale oppure in un'unica raccolta. Per ora non sono state comunicate né la data di uscita precisa né i prezzi.

NIS America ha annunciato le versioni PS5 e Nintendo Switch 2 di The Legend of Heroes: Trails from Zero e The Legend of Heroes: Trails to Azure , due JRPG appartenenti allo storico franchise di Nihon Falcom.

Risoluzione e framerate superiori su PS5 e Switch 2

Secondo i primi dettagli, sia su PS5 sia su Nintendo Switch 2 i giocatori potranno aspettarsi una risoluzione fino al 4K e un framerate che può raggiungere i 120 fps. Inoltre, sulla nuova console Nintendo sarà supportata la modalità mouse dei Joy‑Con 2, una funzione aggiuntiva pensata per migliorare la precisione nei comandi.

Per chi non li conoscesse, parliamo di giochi di ruolo a turni di stampo giapponese pubblicati tra il 2010 e il 2011, ma arrivati nei nostri lidi per la prima volta tra il 2022 e il 2023 su PC, PS4 e Nintendo Switch. Insieme compongono l'arco narrativo di Crossbell all'interno della saga di The Legend of Heroes.

The Legend of Heroes: Trails from Zero introduce per la prima volta Crossbell, una città‑stato prospera ma politicamente contesa tra l'Impero Ereboniano e la Repubblica di Calvard. La storia segue Lloyd Bannings, giovane detective che torna a casa per entrare nel Dipartimento di Polizia e finisce assegnato alla Special Support Section, una piccola unità incaricata di risolvere casi minori e aiutare i cittadini. Insieme ai nuovi compagni, Elie, Randy e Tio, Lloyd scopre una città ricca di segreti, tensioni politiche e complotti che minacciano la fragile stabilità di Crossbell.

The Legend of Heroes: Trails from Azure riprende pochi mesi dopo gli eventi di Zero e conclude l'arco di Crossbell. La SSS gode ora di maggiore fama grazie alle imprese precedenti, ma la pace è solo apparente: nuove organizzazioni emergono nell'ombra e cercano di sfruttare KeA, la misteriosa ragazza protetta dalla squadra, per scopi politici e persino sovrannaturali.