Il monitor Philips curvo da 34", 4K e con tempo di risposta da 0,3ms è in promozione su Amazon (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul monitor da 34" curvo targato Philips: l'offerta prevede uno sconto attivo del 21% per un costo finale di 299€ (circa 10€ in più rispetto al minimo storico) . Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: pannello curvo da 34 pollici con risoluzione 3440 x 1440 pixel in formato UW-QHD offre immagini ampie e dettagliate, perfette per il multitasking e i contenuti ad alta definizione. Grazie alla frequenza di aggiornamento di 180Hz e al tempo di risposta di 0,3 ms MPRT , il monitor garantisce fluidità e reattività, caratteristiche fondamentali per i videogiocatori.

Ulteriori dettagli sul monitor

Il pannello Fast VA assicura un buon contrasto e colori intensi, mentre il supporto a HDR400 migliora la resa visiva nelle scene più luminose e scure. La compatibilità con Adaptive Sync e FreeSync Premium contribuisce a eliminare tearing e stuttering.

Tra le funzioni distintive spicca Ambiglow basato su intelligenza artificiale, che amplia visivamente lo schermo con effetti luminosi dinamici. La modalità SmartImage ottimizza le impostazioni per il gaming, mentre gli altoparlanti stereo integrati completano l'esperienza multimediale.

Il comfort visivo è garantito da tecnologie LowBlue e Flicker-Free. Infine, il design ergonomico consente regolazioni in altezza, inclinazione e rotazione.