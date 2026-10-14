Il leaker di GTA 6 chiude il sito e rinuncia a pubblicare la build completa

Cyberleek , il leaker che aveva diffuso diverse clip di gameplay di GTA 6 , ha messo offline il proprio sito e ha dichiarato di non avere intenzione di pubblicare altro materiale, né una build completa del gioco , atteso per il 19 novembre, almeno su PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Ha inoltre negato che l'operazione fosse una truffa di tipo "rug pull" legata alle criptovalute, dopo aver cercato di sfruttare la situazione per guadagnare da una sua criptovaluta .

Sito irraggiungibile

Il 14 ottobre il sito, ora irraggiungibile, è stato aggiornato con un messaggio in tre parti intitolato "Fine della strada". Cyberleek vi spiega di non voler diffondere il finale del gioco, che sostiene di possedere, perché rovinerebbe l'esperienza a giocatori e fan (che altruista). "CL ha il finale", scrive. "È stato preso in considerazione. Punirebbe duramente Take-Two, ma rovinerebbe l'esperienza ai giocatori, che non hanno fatto nulla di male. Take-Two non mostrerebbe alcuna pietà verso CL: perché CL dovrebbe averne verso di loro? Comunque, Take-Two è stata punita abbastanza. Il finale resta inedito. Prova: l'ultima fuga di notizie, clip delle missioni finali, fuori contesto, che non rivelano nulla."

Il leaker ha però avvertito che restano ancora anticipazioni sulla trama da pubblicare e ha affermato che, se qualcuno cercasse di scovarlo, scatterebbe un meccanismo automatico che renderebbe pubblici i contenuti in suo possesso.

Cyberleek ha ribadito di avere una build di GTA 6, che però non sarà caricata perché la criptovaluta collegata al progetto non ha raggiunto un valore di 30 milioni di dollari. "I 30 milioni non sono stati raggiunti, quindi niente build", ha scritto. "Caricare più di 200 GB in modo anonimo comporta un rischio serio: ne vale la pena solo se l'obiettivo finanzia il progetto segreto. I termini sono stati rispettati come scritto." Insomma, niente soldi, niente crociata per i diritti dei consumatori a colpi di build piratate.