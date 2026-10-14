La smart TV LG da 55" con tecnologia Mini RGB è in sconto del 57% su Amazon: acquistala al minimo storico

Il pannello integra la tecnologia Mini RGB , un'evoluzione dei televisori Mini LED che utilizza una retroilluminazione con colori indipendenti per migliorare la resa cromatica e l'intensità delle sfumature.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sulla smart TV LG da 55" il cui prezzo cala al minimo storico grazie allo sconto attivo del 57% : costo finale d'acquisto di 599,20€ . Puoi acquistarla (anche a rate) tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: La smart TV LG da 55" punta a offrire un'esperienza di intrattenimento completa , combinando tecnologie avanzate per la qualità delle immagini con funzioni intelligenti pensate per semplificare l'utilizzo quotidiano .

Ulteriori dettagli sul televisore

La certificazione DualColor 100% garantisce la copertura completa degli spazi colore DCI-P3 e Adobe RGB, con l'obiettivo di riprodurre colori nitidi e sfumature precise.

A occuparsi dell'elaborazione delle immagini è il processore α8 Gen3, descritto come cinque volte più intelligente, progettato per analizzare i contenuti e ricostruire i dettagli in risoluzione 4K. La tecnologia Precision Dimming interviene invece sul contrasto e sulla nitidezza attraverso il controllo indipendente delle zone di dimming.

Per rendere film e serie TV più coinvolgenti, il televisore supporta Dolby Vision e Dolby Atmos, dedicati rispettivamente all'esperienza visiva e sonora.

L'AI Hub personalizza l'esperienza riconoscendo la voce dell'utente, suggerendo programmi in base ai gusti e facilitando l'accesso alle funzioni del televisore.