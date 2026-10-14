La smart TV LG da 55" con tecnologia Mini RGB è in sconto del 57% su Amazon: acquistala al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sulla smart TV LG da 55" il cui prezzo cala al minimo storico grazie allo sconto attivo del 57%: costo finale d'acquisto di 599,20€. Puoi acquistarla (anche a rate) tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: La smart TV LG da 55" punta a offrire un'esperienza di intrattenimento completa, combinando tecnologie avanzate per la qualità delle immagini con funzioni intelligenti pensate per semplificare l'utilizzo quotidiano.
Il pannello integra la tecnologia Mini RGB, un'evoluzione dei televisori Mini LED che utilizza una retroilluminazione con colori indipendenti per migliorare la resa cromatica e l'intensità delle sfumature.
Ulteriori dettagli sul televisore
La certificazione DualColor 100% garantisce la copertura completa degli spazi colore DCI-P3 e Adobe RGB, con l'obiettivo di riprodurre colori nitidi e sfumature precise.
A occuparsi dell'elaborazione delle immagini è il processore α8 Gen3, descritto come cinque volte più intelligente, progettato per analizzare i contenuti e ricostruire i dettagli in risoluzione 4K. La tecnologia Precision Dimming interviene invece sul contrasto e sulla nitidezza attraverso il controllo indipendente delle zone di dimming.
Per rendere film e serie TV più coinvolgenti, il televisore supporta Dolby Vision e Dolby Atmos, dedicati rispettivamente all'esperienza visiva e sonora.
L'AI Hub personalizza l'esperienza riconoscendo la voce dell'utente, suggerendo programmi in base ai gusti e facilitando l'accesso alle funzioni del televisore.