Ondeh Ondeh Kaya's Tasty Tale, provato il puzzle game ritmico dei creatori di No Straight Roads

Abbiamo avuto modo di provare Ondeh Ondeh per circa un'ora negli uffici europei di Bandai Namco, facendoci finalmente un'idea più precisa del gameplay di questa fiaba videoludica.

A occuparsi dello sviluppo è il team malese Metronomik, già autore dell'ottimo No Straight Roads , un divertente action musicale uscito nel 2020, di cui è attualmente in lavorazione anche il secondo capitolo. Il connubio tra musica e videogioco è da sempre al centro dei progetti dello studio, come dimostra anche questa nuova avventura.

Forse è passato un po' in secondo piano durante il recente Nintendo Direct, ma Bandai Namco ha presentato un nuovo titolo chiamato Ondeh Ondeh Kaya's Tasty Tale, un interessante mix di rhythm game, avventura e platform . Annunciato per Nintendo Switch 2, il gioco arriverà anche su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC in un periodo ancora da definire del 2027.

Un mondo di gusto

Il nome Ondeh Ondeh deriva da un tipico dolce malese e non è un caso, visto che la cucina rappresenta uno dei temi centrali del gioco. Mama e Baba sono due entità conosciute come Plasmatrici di Mondi, impegnate a creare Selera, modellandone montagne, valli, mari e fiumi. Il tutto viene mostrato in un filmato introduttivo in cui i due sembrano proprio intenti a cucinare mentre danno forma al mondo.

Da una pentola che Mama sta utilizzando per creare alcune parti del pianeta nasce una bambina: Kaya, la figlia delle due entità cosmiche. A questo punto il gioco fa un salto in avanti e ci mette nei panni della piccola protagonista, con un tutorial davvero molto carino per come è stato concepito. Kaya deve infatti affrontare un temibile sovrano malvagio che minaccia di distruggere il creato, ma ben presto scopriamo che si tratta soltanto di un gioco di fantasia. La bambina interpreta l'eroina, mentre Baba sfrutta maldestramente i suoi poteri per vestire i panni del cattivo, finendo spesso per dimenticare le battute e costringendo la figlia a correggerlo.

Terminato il gioco, scopriamo che Kaya si sta in realtà allenando per diventare a sua volta una Plasmatrice di Mondi, sotto lo sguardo attento dei suoi amorevoli genitori. Mama e Baba le ricordano che si tratta di un ruolo di grande responsabilità e la invitano a studiare il manuale prima di affrontare le sue prove. Mama le spiega inoltre che plasmare un mondo è un po' come cucinare, perché entrambe le attività hanno molto a che fare con gusti e profumi.

La piccola Kaya partirà all'avventura per diventare una Plasmatrice di Mondi come i suoi genitori

Kaya possiede la capacità della sinestesia, che le permette di vedere suoni e sapori sotto forma di colori. È inoltre accompagnata dal suo fedele cucchiaio di legno, che può utilizzare sia come arma per sconfiggere i nemici sia per risolvere diversi enigmi.

L'atmosfera del gioco richiama quella di una fiaba dal sapore esotico, ricca di riferimenti alla cultura del Sud-est asiatico. A contribuire a questa sensazione è soprattutto lo stile artistico, molto stilizzato e simile a quello dei libri illustrati per bambini, con personaggi che sembrano disegnati con i pastelli. Anche il doppiaggio in inglese è davvero ben realizzato e riesce a enfatizzare il carattere infantile di Kaya e i toni scanzonati dell'avventura.