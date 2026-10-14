Microsoft presenta Xbox Nano Controller, un pad tascabile pensato per i più piccoli e per il gioco in mobilità

Microsoft ha presentato Xbox Nano Controller , il controller più piccolo mai realizzato per la sua piattaforma . L'annuncio è stato dato da James Hunter, general manager della divisione accessori Xbox, che lo descrive come un prodotto pensato per "adattarsi a quasi ogni tasca e a ogni budget". Il dispositivo si rivolge in particolare ai giocatori più giovani, a chi ha mani piccole e a chiunque cerchi qualcosa di portatile da usare in viaggio.

Le dimensioni non contano

Le dimensioni sono contenute: poco più di 5 pollici di lunghezza, cioè circa 13 centimetri, e un peso di 3,5 once, intorno ai 100 grammi. Secondo Microsoft è più corto e leggero della maggior parte degli smartphone moderni. Nonostante le dimensioni ridotte, include tutti i 18 comandi standard di gioco, con una disposizione che dovrebbe essere nota a chi ha già usato un controller Xbox.

La parte frontale del controller

Il prezzo è di 49,99 euro, con il controller che è già prenotabile. Hunter lo presenta come un'opzione accessibile per giocare insieme, per esempio con titoli adatti a tutta la famiglia come Minecraft Dungeons II, che permette a quattro eroi di fare squadra in cooperativa locale o online. Il formato tascabile, aggiunge, è comodo anche per portarlo in borsa e giocare in viaggio, a casa di amici e parenti o semplicemente fuori dal salotto, per esempio con Forza Horizon 6.

Dal punto di vista tecnico, il controller ha una batteria ricaricabile e un tasto azione programmabile, che si può impostare per richiamare funzioni come screenshot, registrazione del gameplay e altre scorciatoie usate di frequente. Supporta Xbox Wireless e Bluetooth, e si collega quindi con facilità ai diversi dispositivi compatibili.

Come detto, i preordini partono oggi, mentre la disponibilità inizierà a novembre in Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Giappone, Corea, Cina e Australia, con altri mercati previsti in seguito. Prezzi e disponibilità possono variare da un Paese all'altro, e per i dettagli Microsoft rimanda ai Microsoft Store locali e ai rivenditori autorizzati.

Confronto tra controller

Per favorire la diffusione del prodotto, Microsoft ha concordato due promozioni natalizie, entrambe limitate agli Stati Uniti. La prima, in collaborazione con Samsung, prevede un'offerta speciale con Xbox Nano Controller e due mesi di Game Pass Ultimate per i nuovi abbonati, acquistando alcuni modelli di televisori Samsung. Grazie all'app Xbox disponibile nel Gaming Hub integrato nei televisori, nelle regioni previste sarà possibile usare il tempo di gioco in cloud mensile per accedere a centinaia di titoli di Game Pass, collegando semplicemente il controller. La seconda offerta, realizzata con Meta, include controller e due mesi di Game Pass Ultimate per i nuovi iscritti con l'acquisto di un Meta Quest.