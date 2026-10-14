Fine dell’accesso anticipato per Enshrouded, le novità della versione 1.0 sono tantissime

A un giorno dal lancio della versione 1.0, Keen Games ha diffuso il trailer di lancio di Enshrouded e il changelog completo.

Enshrouded uscirà domani 15 ottobre in versione 1.0 su PC e PlayStation 5, al termine di un lungo periodo di accesso anticipato. Alla vigilia del lancio gli sviluppatori hanno pubblicato il trailer di lancio e il changelog completo, di cui hanno evidenziato i punti principali. La novità più rilevante è la mappa finalmente completa. A nord, oltre i cancelli ora aperti del Veilwater Basin, si trova una nuova area, il Cinder's Cradle: sotto scorre la lava tra rovine di un passato misterioso, mentre in alto gli Antichi hanno sollevato la terra creando un regno di isole fluttuanti con fauna amena e guardiani terrificanti. Si aggiungono due nuove Hollow Halls, nelle Albaneve Summits e nel Veilwater Basin, e altre zone ai margini di Springlands, Blackmire e Kindlewastes, con quest'ultime che includono nuove radici dello Shroud. Parte della trama porta inoltre a visitare strutture dei biomi precedenti, alcune delle quali i giocatori cercavano di aprire da anni.

Storia conclusa Con la versione 1.0 si conclude, almeno per ora, la storia di Embervale: i giocatori scopriranno i segreti degli Antichi e della corruzione dello Shroud. Il livello massimo del personaggio sale a 50 e quello dell'equipaggiamento a 55, mentre si sblocca un nuovo livello della Fiamma e un nuovo sopravvissuto esperto di conoscenze antiche. Arrivano nuovi oggetti, ricette e arredi per le basi. Tutte le note sulla storia, le lettere e i libri sono ora doppiati in inglese, tedesco e cinese mandarino, e si possono ascoltare in sottofondo, anche in coda come una playlist. Lo stesso vale per i sopravvissuti principali e per chi assegna le missioni. Per il tedesco la voce narrante è di Dietmar Wunder, doppiatore abituale di Daniel Craig. Enshrouded ha una data di uscita su PS5 e PC, su Xbox Series X|S arriverà con qualche mese di ritardo Tra le novità di gioco c'è Sparkworks, un sistema logico che permette di creare meccaniche personalizzate nei propri mondi, dalle trappole agli enigmi fino alle arene. Dal punto di vista grafico debutta il "brick renderer", che migliora il dettaglio di terreno ed edifici a distanza, insieme a illuminazione globale rivista, impostazioni specifiche per ogni bioma e supporto HDR. Gli sviluppatori dichiarano anche un uso più razionale della RAM.