Fine dell’accesso anticipato per Enshrouded, le novità della versione 1.0 sono tantissime

Enshrouded uscirà domani 15 ottobre in versione 1.0 su PC e PlayStation 5, al termine di un lungo periodo di accesso anticipato. Alla vigilia del lancio gli sviluppatori hanno pubblicato il trailer di lancio e il changelog completo, di cui hanno evidenziato i punti principali.
La novità più rilevante è la mappa finalmente completa. A nord, oltre i cancelli ora aperti del Veilwater Basin, si trova una nuova area, il Cinder's Cradle: sotto scorre la lava tra rovine di un passato misterioso, mentre in alto gli Antichi hanno sollevato la terra creando un regno di isole fluttuanti con fauna amena e guardiani terrificanti. Si aggiungono due nuove Hollow Halls, nelle Albaneve Summits e nel Veilwater Basin, e altre zone ai margini di Springlands, Blackmire e Kindlewastes, con quest'ultime che includono nuove radici dello Shroud. Parte della trama porta inoltre a visitare strutture dei biomi precedenti, alcune delle quali i giocatori cercavano di aprire da anni.
Storia conclusa
Con la versione 1.0 si conclude, almeno per ora, la storia di Embervale: i giocatori scopriranno i segreti degli Antichi e della corruzione dello Shroud. Il livello massimo del personaggio sale a 50 e quello dell'equipaggiamento a 55, mentre si sblocca un nuovo livello della Fiamma e un nuovo sopravvissuto esperto di conoscenze antiche. Arrivano nuovi oggetti, ricette e arredi per le basi.
Tutte le note sulla storia, le lettere e i libri sono ora doppiati in inglese, tedesco e cinese mandarino, e si possono ascoltare in sottofondo, anche in coda come una playlist. Lo stesso vale per i sopravvissuti principali e per chi assegna le missioni. Per il tedesco la voce narrante è di Dietmar Wunder, doppiatore abituale di Daniel Craig.
Tra le novità di gioco c'è Sparkworks, un sistema logico che permette di creare meccaniche personalizzate nei propri mondi, dalle trappole agli enigmi fino alle arene. Dal punto di vista grafico debutta il "brick renderer", che migliora il dettaglio di terreno ed edifici a distanza, insieme a illuminazione globale rivista, impostazioni specifiche per ogni bioma e supporto HDR. Gli sviluppatori dichiarano anche un uso più razionale della RAM.
Il combattimento
Sul fronte del combattimento arrivano 14 nuovi tipi di nemico e varianti per altre fazioni, per un totale di 37 nuovi avversari, con un'intelligenza artificiale più elaborata. I maghi ricevono 9 nuovi incantesimi, versioni "eterne" di tutti gli incantesimi, che eliminano il problema delle cariche, e la possibilità di evocare scheletri grazie a gemme e abilità di negromanzia. Le bacchette guadagnano attacchi pesanti, evasivi e aerei, mentre migliorano mira, telecamera e animazioni di movimento.
Gli sviluppatori hanno poi rivisto le prime ore di gioco: più forzieri, strade e accampamenti più leggibili, ricette meno dispendiose e un boss delle Albaneve Summits ridimensionato. Tra gli altri interventi ci sono la costruzione in volo libera, il recupero automatico del bottino, nuove proporzioni per i personaggi, forzieri migliorabili sul posto e una pesca più mirata.
Chi ha già un salvataggio dovrà fare attenzione: al primo avvio con la 1.0 l'albero delle abilità viene azzerato e i punti vanno spesi di nuovo. I salvataggi della versione 0.8 o precedenti vengono invece salvati in copia e convertiti automaticamente nel nuovo formato.