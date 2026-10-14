I voti di Warhammer 40.000: Boltgun 2 premiano il sequel di Auroch?

Sono usciti i voti di Warhammer 40.000: Boltgun 2, dunque vediamo in che maniera la stampa internazionale ha accolto il nuovo capitolo della serie firmata Auroch Digital.

Sono arrivate le recensioni di Warhammer 40.000: Boltgun 2, dunque è il momento di scoprire se il nuovo capitolo della serie sparatutto in stile retrò sviluppato da Auroch Digital è stato accolto in maniera positiva o meno dalla stampa internazionale. A giudicare dal fatto che la maggior parte dei voti presenti nella lista qui di seguito ruota attorno all'8, sembra proprio che le cose siano andate per il meglio e che gli autori della saga abbiano incassato un altro importante riconoscimento da parte della critica. Reloader - 9,5

GamingTrend - 9,5

GAMINGbible - 9

DualShockers - 8,5

COGconnected - 8,2

IGN - 8

The Wand Report - 8

DayOne - 8

Windows Central - 8

CGMagazine - 8

Hey Poor Player - 8

Gameliner - 7

ComicBook - 5 Lo studio di Warhammer 40.000: Space Marine 2 ha spostato lo sviluppo fuori dagli USA: i costi sono troppo elevati Detto questo, come spesso accade non mancano alcune opinioni contrastanti, rappresentate in particolare dalla sonora insufficienza assegnata al gioco da ComicBook: nella recensione della testata americana si parla di un'esperienza fondamentalmente deludente, anche se tutti gli altri dicono il contrario.

Un sequel all'altezza delle aspettative? Disponibile a partire da oggi, Warhammer 40.000: Boltgun 2 si è portato a casa in particolare un 8/10 di IGN, con una recensione che parla in maniera positiva della novità del secondo personaggio, di ottimi scenari e di un gameplay che si riconferma solido e divertente, migliorando l'impianto del capitolo originale. Una sanguinosa finisher in Warhammer 40.000: Boltgun 2 "Alcuni problemi tecnici possono causare momenti di frustrazione, ostacolando i progressi o interrompendo in vari modi il ritmo dell'azione", spiega l'articolo di IGN, sostenendo però che "il ritmo incalzante contribuisce a mantenere alta la tensione, mentre le battute contestuali dei personaggi aggiungono personalità, completando il sanguinoso spettacolo che si scatena durante gli scontri." E la nostra recensione? Complice il multiplayer di Gears of War: E-Day, la lavorazione ha subito qualche rallentamento e ce ne scusiamo: l'articolo verrà pubblicato al più presto, ma possiamo già anticipare che le sensazioni sono ottime.