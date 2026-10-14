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I voti di Warhammer 40.000: Boltgun 2 premiano il sequel di Auroch?

Sono usciti i voti di Warhammer 40.000: Boltgun 2, dunque vediamo in che maniera la stampa internazionale ha accolto il nuovo capitolo della serie firmata Auroch Digital.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   14/10/2026
Una sequenza di Warhammer 40.000: Boltgun 2
Warhammer 40.000: Boltgun 2
Warhammer 40.000: Boltgun 2
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Sono arrivate le recensioni di Warhammer 40.000: Boltgun 2, dunque è il momento di scoprire se il nuovo capitolo della serie sparatutto in stile retrò sviluppato da Auroch Digital è stato accolto in maniera positiva o meno dalla stampa internazionale.

A giudicare dal fatto che la maggior parte dei voti presenti nella lista qui di seguito ruota attorno all'8, sembra proprio che le cose siano andate per il meglio e che gli autori della saga abbiano incassato un altro importante riconoscimento da parte della critica.

  • Reloader - 9,5
  • GamingTrend - 9,5
  • GAMINGbible - 9
  • DualShockers - 8,5
  • COGconnected - 8,2
  • IGN - 8
  • The Wand Report - 8
  • DayOne - 8
  • Windows Central - 8
  • CGMagazine - 8
  • Hey Poor Player - 8
  • Gameliner - 7
  • ComicBook - 5
Lo studio di Warhammer 40.000: Space Marine 2 ha spostato lo sviluppo fuori dagli USA: i costi sono troppo elevati Lo studio di Warhammer 40.000: Space Marine 2 ha spostato lo sviluppo fuori dagli USA: i costi sono troppo elevati

Detto questo, come spesso accade non mancano alcune opinioni contrastanti, rappresentate in particolare dalla sonora insufficienza assegnata al gioco da ComicBook: nella recensione della testata americana si parla di un'esperienza fondamentalmente deludente, anche se tutti gli altri dicono il contrario.

Un sequel all'altezza delle aspettative?

Disponibile a partire da oggi, Warhammer 40.000: Boltgun 2 si è portato a casa in particolare un 8/10 di IGN, con una recensione che parla in maniera positiva della novità del secondo personaggio, di ottimi scenari e di un gameplay che si riconferma solido e divertente, migliorando l'impianto del capitolo originale.

Una sanguinosa finisher in Warhammer 40.000: Boltgun 2
Una sanguinosa finisher in Warhammer 40.000: Boltgun 2

"Alcuni problemi tecnici possono causare momenti di frustrazione, ostacolando i progressi o interrompendo in vari modi il ritmo dell'azione", spiega l'articolo di IGN, sostenendo però che "il ritmo incalzante contribuisce a mantenere alta la tensione, mentre le battute contestuali dei personaggi aggiungono personalità, completando il sanguinoso spettacolo che si scatena durante gli scontri."

E la nostra recensione? Complice il multiplayer di Gears of War: E-Day, la lavorazione ha subito qualche rallentamento e ce ne scusiamo: l'articolo verrà pubblicato al più presto, ma possiamo già anticipare che le sensazioni sono ottime.

Un trailer di lancio nostalgico

È arrivato anche l'immancabile trailer di lancio di Warhammer 40.000: Boltgun 2, ed è davvero divertente: un mix di umorismo e nostalgia anni '90 che trasforma lo sparatutto di Auroch Digital in un cabinato pronto a proiettare chi lo tocca nell'inquietante universo di Games Workshop.

E voi? Siete pronti ad affrontare questa nuova battaglia per l'Imperatore? Boltgun 2 è disponibile ora su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

#Voti della critica
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