I voti di Warhammer 40.000: Boltgun 2 premiano il sequel di Auroch?

Sono arrivate le recensioni di Warhammer 40.000: Boltgun 2, dunque è il momento di scoprire se il nuovo capitolo della serie sparatutto in stile retrò sviluppato da Auroch Digital è stato accolto in maniera positiva o meno dalla stampa internazionale.
A giudicare dal fatto che la maggior parte dei voti presenti nella lista qui di seguito ruota attorno all'8, sembra proprio che le cose siano andate per il meglio e che gli autori della saga abbiano incassato un altro importante riconoscimento da parte della critica.
- Reloader - 9,5
- GamingTrend - 9,5
- GAMINGbible - 9
- DualShockers - 8,5
- COGconnected - 8,2
- IGN - 8
- The Wand Report - 8
- DayOne - 8
- Windows Central - 8
- CGMagazine - 8
- Hey Poor Player - 8
- Gameliner - 7
- ComicBook - 5
Detto questo, come spesso accade non mancano alcune opinioni contrastanti, rappresentate in particolare dalla sonora insufficienza assegnata al gioco da ComicBook: nella recensione della testata americana si parla di un'esperienza fondamentalmente deludente, anche se tutti gli altri dicono il contrario.
Un sequel all'altezza delle aspettative?
Disponibile a partire da oggi, Warhammer 40.000: Boltgun 2 si è portato a casa in particolare un 8/10 di IGN, con una recensione che parla in maniera positiva della novità del secondo personaggio, di ottimi scenari e di un gameplay che si riconferma solido e divertente, migliorando l'impianto del capitolo originale.
"Alcuni problemi tecnici possono causare momenti di frustrazione, ostacolando i progressi o interrompendo in vari modi il ritmo dell'azione", spiega l'articolo di IGN, sostenendo però che "il ritmo incalzante contribuisce a mantenere alta la tensione, mentre le battute contestuali dei personaggi aggiungono personalità, completando il sanguinoso spettacolo che si scatena durante gli scontri."
E la nostra recensione? Complice il multiplayer di Gears of War: E-Day, la lavorazione ha subito qualche rallentamento e ce ne scusiamo: l'articolo verrà pubblicato al più presto, ma possiamo già anticipare che le sensazioni sono ottime.
Un trailer di lancio nostalgico
È arrivato anche l'immancabile trailer di lancio di Warhammer 40.000: Boltgun 2, ed è davvero divertente: un mix di umorismo e nostalgia anni '90 che trasforma lo sparatutto di Auroch Digital in un cabinato pronto a proiettare chi lo tocca nell'inquietante universo di Games Workshop.
E voi? Siete pronti ad affrontare questa nuova battaglia per l'Imperatore? Boltgun 2 è disponibile ora su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.