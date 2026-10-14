PlayStation Plus Extra e Premium, ecco i giochi in arrivo su PS4 e PS5 a ottobre

Sony ha annunciato la lista dei giochi PS4 e PS5 che verranno aggiunti a ottobre al catalogo riservato agli abbonati a PlayStation Plus di livello Extra e Premium.

Sony ha annunciato i giochi PS4 e PS5 in arrivo a ottobre per gli utenti abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium, e si tratta anche stavolta di una selezione di titoli pensata per offrire il massimo della varietà ma senza ovviamente trascurare lo spessore delle esperienze proposte. Disponibili a partire dal 20 ottobre, i giochi di questo mese avranno come piatto forte Mafia: Terra Madre, il coinvolgente prequel della saga prodotta da 2K Games che ci porterà nella Sicilia dei primi del Novecento per raccontare le origini del crimine organizzato. Le vicende del gioco ruotano attorno a Enzo Favara, un giovane sfortunato che trova in una potente famiglia locale tutto ciò che ha sempre sognato, scoprendo però ben presto che tutti questi privilegi hanno un prezzo e bisogna pagarlo con il sangue. Mafia: Terra Madre, la recensione della nuova avventura action ambientata in Sicilia Alle prese con un mondo spietato, tra faide violentissime, duelli con il coltello e spettacolari scontri a fuoco, Mafia: Terra Madre punta sulla narrazione cinematografica e sull'autenticità storica per immergerci davvero nelle atmosfere dell'epoca.

Horizon e gli altri giochi Mentre si vocifera di un reboot per lo sviluppo di Horizon Hunters Gathering, che sarebbe addirittura a rischio cancellazione, a ottobre torna nel catalogo di PS Plus Extra e Premium Horizon Forbidden West, l'ultima emozionante avventura di Aloy nel mondo post-apocalittico che fa da sfondo alla saga creata da Guerrilla Games. La lista dei giochi del mese continua con Mycopunk, lo sparatutto a base cooperativa prodotto da Devolver Digital e confermato già a settembre, in cui ci troveremo ad affrontare orde di creature fungine all'interno di missioni man mano più complesse e pericolose, equipaggiati con un ampio arsenale di armi. Ci sono poi gli orrori di Poppy Playtime: Capitolo 2, con nuovi enigmi e giocattoli terrificanti da affrontare nella fabbrica Playtime Co., e l'avventura dark fantasy in stop-motion di The Midnight Walk, giocabile anche con il visore PlayStation VR2. La selezione viene completata da Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition, che include l'esperienza jRPG e i contenuti aggiuntivi dell'edizione; e Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game, dedicato agli appassionati delle corse su due ruote.