GTA 6 sarebbe stato rimandato anche per il numero di NPC: serviva uno studio per gestirli tutti

I possibili rinvii di GTA 6 potrebbero essere legati anche all'impressionante numero di NPC e al lavoro necessario per creare un mondo vivo, ricco di dialoghi e comportamenti realistici.

Dopo diversi rinvii, GTA 6 è attualmente previsto per il 19 novembre 2026, quindi mancano poche settimane. Ebbene, Rockstar ha spiegato che il tempo aggiuntivo era necessario per raggiungere il livello di rifinitura che i giocatori "si aspettano e meritano". A quanto pare, tra gli aspetti che avrebbero reso lo sviluppo particolarmente complesso ci sarebbe anche l'enorme numero di NPC presenti nel mondo di gioco. Proprio per gestire al meglio questi personaggi, sarebbe stato organizzato un team dedicato alla loro scrittura e ai loro dialoghi.

Una Leonida popolosa A riportare queste informazioni è Rob Nelson, co-responsabile dello sviluppo, che in un'intervista a Bloomberg avrebbe raccontato alcuni retroscena legati alla gestione degli NPC. In pratica, sarebbe stato necessario una sorta di studio di emergenza per questi personaggi, con team di sceneggiatori impegnati a occuparsi delle loro caratteristiche e interazioni. Il lavoro richiesto per gestire una quantità simile di NPC potrebbe quindi aver contribuito alla complessità dello sviluppo. Rockstar ha comunque ribadito la volontà di prendersi tutto il tempo necessario per realizzare l'esperienza desiderata. GTA 6 Gestire una popolazione così numerosa non significa soltanto inserire tanti personaggi all'interno della mappa, ma anche fare in modo che ognuno contribuisca a rendere credibile il mondo di gioco. Non un mondo vuoto, ma vivo per davvero. È un lavoro che richiede tempo e risorse, soprattutto quando si punta a costruire un ambiente in cui le persone non sembrino semplici comparse, ma parte integrante della vita quotidiana di Leonida. Rockstar sembra aver investito molto su questo aspetto, come emerge anche dalle dichiarazioni di Rupert Humphries, vicepresidente senior della narrazione, rilasciate alla rivista Love. Il lavoro sui personaggi e sulle situazioni che li circondano contribuisce infatti a dare personalità al mondo di gioco, rendendolo qualcosa di più di una semplice mappa da esplorare.