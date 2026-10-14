Total War: Shogun 2 Complete Edition è stato stroncato su Steam per i contenuti IA e i tanti problemi

Il 13 ottobre è uscito su Steam Total War: Shogun 2 Complete Edition , che doveva rappresentare la versione definitiva dell'amatissimo capitolo giapponese della serie Total War. L'accoglienza dei giocatori è stata però molto fredda, per usare un eufemismo: nelle ultime 24 ha raggiunto soltanto il 18% di recensioni positive, per l'82% negative, per una media "Estremamente negativa" . Un utente, commentandolo, ha scritto che è paragonabile "letteralmente all'avidità di cui parla la Bibbia".

Disastro?

Il gioco originale, uscito nel 2011, ricevette voti altissimi dalla critica ed è rimasto tra i capitoli più apprezzati della serie. Alcuni lo considerano il migliore in assoluto. Una riedizione pensata per le macchine moderne avrebbe potuto facilmente essere un centro perfetto.

Gli utenti segnalano invece prestazioni pessime, bug vecchi e nuovi, supporto alle mod non funzionante e problemi grafici di vario tipo. A irritare la community ha contribuito anche la rimozione da Steam di tutte le versioni precedenti, decisa da Sega, e l'aumento del prezzo della nuova edizione. Le dimensioni dell'installazione sono salite da 3,85 a 45 GB, senza che molti riescano a vedere il salto qualitativo che un simile aumento di dimensioni presupporrebbe.

La questione più discussa riguarda però le illustrazioni. Secondo gli utenti, le immagini delle schede delle unità sarebbero state ingrandite con strumenti di IA generativa, senza che la pagina Steam lo dichiari. Il confronto tra le immagini originali e le nuove è impietoso, in tal senso: in un caso, una trave di legno sul ponte di una nave è stata scambiata per parte dello sfondo e una figura risulta schiacciata, mentre molti dettagli, come le corde degli archi, hanno perso coerenza. In un'altra immagine il fumo degli spari è stato reso come degli abat-jour, l'emblema su una bandiera è diventato una sorta di medusa art déco e un personaggio in primo piano è stato inserito tra due assi di legno. Il caso più curioso riguarda un generale che si è ritrovato con il volto fuso con l'elmo, dando origine a "una specie di automa del XVI secolo". Chiaramente anche i meme non si sono fatti attendere.

Un meme di Total War: Shogun 2 Complete Edition

Insomma, si tratta di errori che nemmeno un disegnatore junior avrebbe commesso, per quanto è approssimativo. La mancata dichiarazione dell'uso dell'IA sulla pagina Steam violerebbe inoltre le regole stabilite da Valve. Speriamo che sistemino al più presto questo disastro.