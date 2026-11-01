L'annuncio di Star Wars Jedi 3 sarebbe vicino, mentre Battlefront 3 non sarebbe ancora entrato in sviluppo

Pur non entrando nei dettagli, Schreier ha aggiunto che il progetto sarebbe già "molto avanti nello sviluppo", suggerendo che Respawn starebbe lavorando da tempo al seguito di Star Wars Jedi: Survivor. Del resto la prosecuzione della serie non rappresenterebbe una sorpresa: il secondo capitolo, pubblicato nel 2023, si conclude infatti con diversi interrogativi aperti e lascia chiaramente intendere che la storia di Cal Kestis non sia ancora terminata.

Le informazioni emergono da una serie di interventi pubblicati da Schreier sui social in seguito al suo recente approfondimento dedicato a Electronic Arts e alla chiusura di BioWare. Rispondendo alle domande degli utenti sul destino dei principali progetti della compagnia, il giornalista ha rassicurato i fan della serie sviluppata da Respawn Entertainment, affermando che il terzo episodio di Star Wars Jedi è ancora in arrivo e che dovrebbe essere presentato ufficialmente a breve.

Il prossimo capitolo della saga di Cal Kestis potrebbe essere più vicino del previsto. Secondo il giornalista di Bloomberg Jason Schreier, una delle fonti più autorevoli dell'industria videoludica, Star Wars Jedi 3 sarebbe ormai in una fase avanzata dello sviluppo e il suo annuncio ufficiale potrebbe arrivare nel prossimo futuro.

Per Battlefront 3 l'attesa potrebbe essere molto più lunga

Le dichiarazioni di Schreier hanno acceso anche il dibattito sul futuro di Star Wars Battlefront. Negli ultimi mesi il ritorno ufficiale della serie multiplayer è stato spesso al centro di indiscrezioni e speculazioni, tra cui un recente report di Bloomberg che parla di come EA avrebbe preferito lanciarsi su Battlefront 3 piuttosto che proseguire lo sviluppo del nuovo Mass Effect. Tuttavia, secondo il giornalista, la situazione sarebbe molto diversa rispetto a quella di Jedi 3.

Alla domanda se i due giochi possano rappresentare una forma di competizione interna per Electronic Arts, Schreier ha infatti risposto che "Jedi 3 è molto avanti nello sviluppo, mentre Battlefront 3 non è ancora stato nemmeno avviato". Una dichiarazione che lascia intendere come il progetto dedicato alle grandi battaglie dell'universo di Star Wars sia ancora lontano dall'entrare nella piena produzione.

Naturalmente è bene ricordare che, al momento, nessuna di queste informazioni è stata confermata ufficialmente da Electronic Arts o Respawn Entertainment. Come sempre accade in questi casi, i piani possono cambiare nel corso dello sviluppo e l'azienda non ha ancora annunciato né Star Wars Jedi 3 né un nuovo Battlefront.

Se però le informazioni condivise da Schreier dovessero rivelarsi corrette, è plausibile che Star Wars Jedi 3 possa essere mostrato entro la fine dell'anno, magari in occasione dei The Game Awards del 10 dicembre. Per Battlefront 3, invece, l'attesa potrebbe essere decisamente più lunga.