Il nuovo gioco di Sony Bend per PS5 dovrebbe essere annunciato e lanciato nel 2027

D'altra parte, è dall'uscita di Days Gone , avvenuta nell'aprile del 2019, che il team non pubblica qualcosa di nuovo, dunque è piuttosto probabile che i tempi siano maturi per la presentazione del gioco in sviluppo, e forse anche per il lancio di questo.

Questo è quanto riporta il sito MP1ST, che cita alcune fonti vicine allo studio ma ovviamente senza chiarire ulteriormente da dove arrivano queste informazioni, dunque il tutto è da prendere come voci di corridoio.

Un gioco tradizionale, in terza persona

Secondo quanto riferito da MP1ST, il nuovo gioco di Bend Studio sarebbe un titolo in terza persona e con alcuni elementi da multiplayer cooperativo, ma non si tratterebbe di un gioco live service, dunque non rientrerebbe tra i vari progetti di Sony all'interno della discussa spinta verso i gaas e i numerosi fallimenti in cui è incappata.

Non che lo studio non sia stato coinvolto in un progetto del genere: in base ad alcune testimonianze e materiali emersi in precedenza sembra che anche Bend Studio abbia avuto a che fare con un progetto live service, che sembra fosse identificato con il nome in codice "Mirror Pond", ma questo pare sia stato cancellato durante lo sviluppo, portando peraltro anche a una grande quantità di licenziamenti.

Il nuovo progetto sarebbe dunque costruito su una nuova idea e dovrebbe seguire un'impostazione più tradizionale, ma non sarà in alcun modo collegato a Days Gone, sebbene non sia chiaro se si tratti di una nuova proprietà intellettuale o un seguito di una esistente.

Particolarmente interessante è l'idea che Bend Studio abbia intenzione di presentare e anche lanciare il gioco nel 2027, perché questo andrebbe a inserirsi in un anno che potrebbe essere già alquanto pieno di novità, considerando l'arrivo già fissato di God of War Laufey e forse anche di Intergalactic: The Heretic Prophet, in attesa di ulteriori annunci.