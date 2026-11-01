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Il nuovo gioco di Sony Bend per PS5 dovrebbe essere annunciato e lanciato nel 2027

Un'indiscrezione piazza al 2027 sia l'annuncio che il possibile lancio del nuovo gioco attualmente in sviluppo presso Bend Studio, il team PlayStation Studios di Days Gone.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   01/11/2026
Il protagonista di Days Gone

Bend Studio, il team di PlayStation Studios responsabile di Days Gone, dovrebbe essere a buon punto con il suo nuovo progetto, tanto da dover probabilmente annunciare e lanciare il suo gioco per PS5 nel 2027.

Questo è quanto riporta il sito MP1ST, che cita alcune fonti vicine allo studio ma ovviamente senza chiarire ulteriormente da dove arrivano queste informazioni, dunque il tutto è da prendere come voci di corridoio.

D'altra parte, è dall'uscita di Days Gone, avvenuta nell'aprile del 2019, che il team non pubblica qualcosa di nuovo, dunque è piuttosto probabile che i tempi siano maturi per la presentazione del gioco in sviluppo, e forse anche per il lancio di questo.

Un gioco tradizionale, in terza persona

Secondo quanto riferito da MP1ST, il nuovo gioco di Bend Studio sarebbe un titolo in terza persona e con alcuni elementi da multiplayer cooperativo, ma non si tratterebbe di un gioco live service, dunque non rientrerebbe tra i vari progetti di Sony all'interno della discussa spinta verso i gaas e i numerosi fallimenti in cui è incappata.

Non che lo studio non sia stato coinvolto in un progetto del genere: in base ad alcune testimonianze e materiali emersi in precedenza sembra che anche Bend Studio abbia avuto a che fare con un progetto live service, che sembra fosse identificato con il nome in codice "Mirror Pond", ma questo pare sia stato cancellato durante lo sviluppo, portando peraltro anche a una grande quantità di licenziamenti.

Bend Studio di PlayStation starebbe licenziando il 30% del personale dopo aver cancellato un gioco Bend Studio di PlayStation starebbe licenziando il 30% del personale dopo aver cancellato un gioco

Il nuovo progetto sarebbe dunque costruito su una nuova idea e dovrebbe seguire un'impostazione più tradizionale, ma non sarà in alcun modo collegato a Days Gone, sebbene non sia chiaro se si tratti di una nuova proprietà intellettuale o un seguito di una esistente.

Particolarmente interessante è l'idea che Bend Studio abbia intenzione di presentare e anche lanciare il gioco nel 2027, perché questo andrebbe a inserirsi in un anno che potrebbe essere già alquanto pieno di novità, considerando l'arrivo già fissato di God of War Laufey e forse anche di Intergalactic: The Heretic Prophet, in attesa di ulteriori annunci.

#Sony
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