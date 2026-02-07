Da Bend Studio, autori di Days Gone, emergono materiali sul gioco live service cancellato

Lo studio era stato messo a lavorare su uno sparatutto multiplayer live service all'interno della grande spinta di Sony su questo fronte, ma anche questo, come diversi altri progetti, è poi naufragato ed è infine stato cancellato dalla casa di PlayStation.

Bend Studio è stato fortemente colpito dai tagli di personale effettuati da Sony nella ristrutturazione interna dei mesi scorsi, con licenziamenti confermati che hanno portato a una riduzione del 30% dell'organico del team che aveva dato origine a Days Gone, titolo che non ha poi ricevuto il seguito che in molti si aspettavano.

Nella pletora di giochi cancellati da Sony in questa generazione c'è anche un titolo live service di Bend Studio, il team autore di Days Gone , del quale sono emersi alcuni materiali resi pubblici da un animatore che aveva lavorato al progetto.

Forse un Syphon Filter?

Qualche informazione sul gioco eliminato emerge dalle testimonianze riportate da MP1ST, che sostiene di aver ricevuto informazioni e materiali da un animatore che aveva lavorato al progetto ma la cui identità è rimasta segreta.



Il progetto in questione era identificato internamente con il nome in codice "Mirror Pond", e doveva essere uno sparatutto in tera persona con elementi multiplayer e live service, probabilmente collegato ad alcuni degli elementi tipici di Days Gone.

Potete trovare il video con alcune animazioni riportato qui sopra, composto da alcuni frammenti di un gioco evidentemente ancora nelle fasi preliminari dello sviluppo, che sembra avere un'ambientazione militare, forse con elementi fantascientifici ma non molto distanti dalla contemporaneità.

Difficile dire quale potesse essere l'ambientazione di riferimento, ma bisogna ricordare che Bend Studio era responsabile anche della serie Syphon Filter, e non è escluso che il progetto potesse riguardare proprio tale franchise.

Nel frattempo, PlayStation ha lanciato Days Gone Remastered, mentre resta il mistero sul nuovo progetto in corso presso Bend Studio.