Steam introduce un'importante funzione per i giochi in accesso anticipato

Steam ha introdotto un'importante nuova funzione per gli sviluppatori dei giochi in accesso anticipato, che si riflette anche in una novità molto interessante per i giocatori: la possibilità di riportare in maniera chiara la data di uscita prevista per la versione 1.0 dei giochi.

Stranamente, questa possibilità era prima preclusa dall'interfaccia del client Steam per gli sviluppatori, dunque i giochi in accesso anticipato non potevano visualizzare in anticipo la data di uscita prevista per la versione completa, mostrando semplicemente una comunicazione generica come "in arrivo" o qualcosa del genere.

In questa maniera, la comunicazione con i giocatori dei titoli in accesso anticipato diventa estremamente chiara, e anche per coloro che sono interessati all'acquisto della versione completa senza necessariamente passare per il periodo di test e completamento.