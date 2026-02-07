Steam introduce un'importante funzione per i giochi in accesso anticipato

Steam ha introdotto un'importante nuova funzione per gli sviluppatori dei giochi in accesso anticipato, che si riflette anche in una novità molto interessante per i giocatori: la possibilità di riportare in maniera chiara la data di uscita prevista per la versione 1.0 dei giochi.
Stranamente, questa possibilità era prima preclusa dall'interfaccia del client Steam per gli sviluppatori, dunque i giochi in accesso anticipato non potevano visualizzare in anticipo la data di uscita prevista per la versione completa, mostrando semplicemente una comunicazione generica come "in arrivo" o qualcosa del genere.
In questa maniera, la comunicazione con i giocatori dei titoli in accesso anticipato diventa estremamente chiara, e anche per coloro che sono interessati all'acquisto della versione completa senza necessariamente passare per il periodo di test e completamento.
Un'informazione fondamentale
Attraverso un pratico menù a tendina, gli sviluppatori possono decidere di mostrare la data di uscita prevista per la versione 1.0 dei giochi lanciati in accesso anticipato, che verrà visualizzata sotto al solito box che indica la presenza dell'early access.
È possibile indicare una data di uscita precisa oppure approssimata al mese, al trimestre o anche solo all'anno, ma il fatto di poter segnalare il lancio in maniera precisa rappresenta una novità importante.
La cosa contribuisce a rendere più chiara la comunicazione e l'organizzazione dei progetti che escono sul mercato in uno stato ancora preliminare, specificando per quanto gli sviluppatori abbiano intenzione di rimanere nella fase di accesso anticipato e dando modo anche a chi volesse semplicemente attendere la versione completa di capire quanto tempo manchi al possibile lancio.