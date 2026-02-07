Nintendo Labo VR non funzionerà con i giochi del Virtual Boy su Switch Online

A quanto pare non sarà così : una comunicazione ufficiale da parte di Nintendo ha smentito che tale possibilità possa essere concessa ai possessori di Labo VR.

Dopo informazioni che sembravano confermare la possibilità di utilizzare Nintendo Labo VR per far funzionare i giochi del Virtual Boy su Switch Online , Nintendo ha infine chiarito la questione smentendo il supporto della periferica precedente con la nuova estensione dell'abbonamento.

Le somiglianze c'erano

In effetti, il funzionamento sembrava molto simile: Labo VR Kit consente di costruire una sorta di visore VR montando un supporto in cartone nel quale inserire il corpo principale di Nintendo Switch, esattamente come la versione in cartone del visore del Virtual Boy in vendita sul Nintendo Store.

A logica, trattandosi di una soluzione molto simile, sembrava che potesse essere utilizzata per entrambe le situazioni, ma senza grandi sorprese Nintendo ha smentito che tale concessione possa essere fatta: se volete giocare ai titoli Virtual Boy dovete acquistare il visore ufficiale: nella sua versione "deluxe" da 80€ o in quella di cartone da 20€.

"Recentemente abbiamo erroneamente affermato che la libreria di giochi Virtual Boy - Nintendo Classics sarebbe stata compatibile con Nintendo Labo VR Goggles. Tuttavia, Nintendo Labo VR Goggles non è ufficialmente supportato per la libreria Virtual Boy - Nintendo Classics", si legge in un comunicato di Nintendo.

"Nintendo offre invece due accessori: Virtual Boy per Nintendo Switch 2/Nintendo Switch e Virtual Boy (modello in cartone) per Nintendo Switch 2/Nintendo Switch. Entrambi possono essere utilizzati per giocare a determinati giochi Virtual Boy con immagini 3D. Ci scusiamo per l'eventuale confusione".

Non sarà dunque possibile utilizzare l'omologo visore di cartone già acquistato in precedenza con il Nintendo Labo VR Kit, dunque non c'è da affrettarsi a tirarlo fuori per poterlo nuovamente utilizzare.