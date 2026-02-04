Il Virtual Boy di Nintendo Switch Online dovrebbe funzionare anche con Labo VR Kit

Secondo quanto riferito da GamesBeat, che ha ricevuto l'informazione da un membro dello staff di Nintendo Treehouse, sembra che i giochi del Virtual Boy su Nintendo Switch Online possano funzionare anche con Labo VR Kit, cosa che potrebbe rappresentare un'ottima soluzione per i possessori del pacchetto in questione.
Come abbiamo visto, dal 17 febbraio tra le piattaforme da retrogaming di Nintendo Switch Online verrà inserito anche il Virtual Boy, che richiede però una periferica dedicata per poter funzionare, trattandosi effettivamente di una console basata su un particolare visore 3D.
Tale periferica ufficiale arriva in due varianti possibili: una riproduzione precisa della console originale, dal prezzo non proprio basso di 80€ ma ideale per i collezionisti, e una versione in cartone molto più accessibile, ma potrebbe esserci anche un'altra soluzione.
Cartone per cartone
In base a quanto riferito da un "membro di Nintendo Treehouse" a GamesBeat, sembra che anche il kit Nintendo Labo VR possa consentire di utilizzare i giochi di Virtual Boy su Nintendo Switch Online, cosa che effettivamente avrebbe senso.
Tali giochi vengono emulati ricostruendo un 3D più standard secondo le nuove soluzioni di visualizzazione in VR, invece del vecchio e laborioso sistema meccanico utilizzato dal Virtual Boy originale, probabilmente la stessa soluzione che viene usata anche dal Labo VR kit.
Questo consentirebbe facilmente di sostituire il visore in cartone con quello (in cartone anch'esso) venduto con il Nintendo Labo VR kit, dunque l'utilizzo sarebbe alquanto logico, ma attendiamo comunque conferme da parte della compagnia al riguardo.
Il problema è che tale soluzione può funzionare solo con Nintendo Switch 1, poiché Nintendo Switch 2 non è compatibile con Labo, essendo troppo grande per entrare nell'involucro. Nel frattempo, abbiamo visto che la periferica ufficiale di Virtual Boy è già sold out in USA.