Il Virtual Boy di Nintendo Switch Online dovrebbe funzionare anche con Labo VR Kit

Cartone per cartone

In base a quanto riferito da un "membro di Nintendo Treehouse" a GamesBeat, sembra che anche il kit Nintendo Labo VR possa consentire di utilizzare i giochi di Virtual Boy su Nintendo Switch Online, cosa che effettivamente avrebbe senso.

Tali giochi vengono emulati ricostruendo un 3D più standard secondo le nuove soluzioni di visualizzazione in VR, invece del vecchio e laborioso sistema meccanico utilizzato dal Virtual Boy originale, probabilmente la stessa soluzione che viene usata anche dal Labo VR kit.

Questo consentirebbe facilmente di sostituire il visore in cartone con quello (in cartone anch'esso) venduto con il Nintendo Labo VR kit, dunque l'utilizzo sarebbe alquanto logico, ma attendiamo comunque conferme da parte della compagnia al riguardo.

Il problema è che tale soluzione può funzionare solo con Nintendo Switch 1, poiché Nintendo Switch 2 non è compatibile con Labo, essendo troppo grande per entrare nell'involucro. Nel frattempo, abbiamo visto che la periferica ufficiale di Virtual Boy è già sold out in USA.