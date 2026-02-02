Strano a dirsi, ma il Virtual Boy per Nintendo Switch e Switch 2 è già sold out in USA

Ovviamente bisognerebbe valutare quante unità siano state effettivamente messe a disposizione in questa prima mandata, considerando che si trattava probabilmente di una tiratura limitata, ma è comunque strano parlare di sold out associato a Virtual Boy, che ha fatto la storia per essere stata una delle console meno vendute in generale.

Il Virtual Boy può essere considerato uno dei peggiori flop di Nintendo e forse anche nella storia delle console, ma sembra che la riedizione venduta per Nintendo Switch e Switch 2 stia ribaltando la questione, rivelandosi un grande successo commerciale e andando esaurito in poche settimane in USA .

Un paradosso storico

Durante il Nintendo Direct dello scorso settembre, la compagnia ha annunciato la nuova console aggiunta alle piattaforme da retrogaming inserite all'interno dell'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, e si è trattato proprio del Virtual Boy, con una scelta piuttosto curiosa.

Per poter fruire dei suoi giochi è necessario un particolare visore, che Nintendo distribuisce in due versioni diverse: una replica piuttosto precisa dell'originale e un modello invece molto più spartano in cartone.

Nonostante il visore in stile originale abbia un notevole prezzo di 100$ (80€ dalle nostre parti), che ha fatto anche un po' discutere al momento dell'annuncio, sembra che l'idea abbia perfettamente funzionato, considerando che è già andato esaurito nel giro di poche ore.

Questo almeno per quanto riguarda il Nord America, visto che in Europa al momento può essere prenotato e la disponibilità sembra ci sia ancora. Nel frattempo, abbiamo visto i giochi di lancio di Virtual Boy - Nintendo Classic e quelli in arrivo nei prossimi mesi.