Strano a dirsi, ma il Virtual Boy per Nintendo Switch e Switch 2 è già sold out in USA

Il Virtual Boy può essere considerato uno dei peggiori flop di Nintendo e forse anche nella storia delle console, ma sembra che la riedizione venduta per Nintendo Switch e Switch 2 stia ribaltando la questione, rivelandosi un grande successo commerciale e andando esaurito in poche settimane in USA.
Ovviamente bisognerebbe valutare quante unità siano state effettivamente messe a disposizione in questa prima mandata, considerando che si trattava probabilmente di una tiratura limitata, ma è comunque strano parlare di sold out associato a Virtual Boy, che ha fatto la storia per essere stata una delle console meno vendute in generale.
Dal punto di vista dell'emulazione, già il risultato va in una direzione decisamente diversa dall'originale, ma in questo caso immaginiamo che ci sia poco da lamentarsi.
Un paradosso storico
Durante il Nintendo Direct dello scorso settembre, la compagnia ha annunciato la nuova console aggiunta alle piattaforme da retrogaming inserite all'interno dell'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, e si è trattato proprio del Virtual Boy, con una scelta piuttosto curiosa.
Per poter fruire dei suoi giochi è necessario un particolare visore, che Nintendo distribuisce in due versioni diverse: una replica piuttosto precisa dell'originale e un modello invece molto più spartano in cartone.
Nonostante il visore in stile originale abbia un notevole prezzo di 100$ (80€ dalle nostre parti), che ha fatto anche un po' discutere al momento dell'annuncio, sembra che l'idea abbia perfettamente funzionato, considerando che è già andato esaurito nel giro di poche ore.
Questo almeno per quanto riguarda il Nord America, visto che in Europa al momento può essere prenotato e la disponibilità sembra ci sia ancora. Nel frattempo, abbiamo visto i giochi di lancio di Virtual Boy - Nintendo Classic e quelli in arrivo nei prossimi mesi.