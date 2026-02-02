La crisi delle memorie colpisce anche i SoC: Apple e Samsung reggono, ma MediaTek e Qualcomm rischiano

La memoria è diventata uno dei fattori più incisivi nel determinare prestazioni, prezzi e posizionamento dei moderni smartphone. In pochi anni il peso di DRAM e NAND è aumentato in modo netto, sia nei dispositivi premium sia nei modelli di fascia intermedia. Questa evoluzione riflette la necessità di gestire carichi sempre più complessi, dalla IA locale ai videogiochi avanzati, fino ai nuovi sistemi di elaborazione delle immagini.

L'aumento dei costi dei componenti e l'attenzione dei fornitori verso i formati destinati ai server stanno creando ulteriori pressioni sulla catena di approvvigionamento. La disponibilità delle soluzioni più diffuse nelle fasce economiche si sta riducendo e questo cambiamento sta mettendo alla prova produttori che fino a pochi anni fa potevano contare su un calo costante dei prezzi della memoria.

La situazione è aggravata dal rallentamento previsto nelle spedizioni globali di smartphone e SoC, che nel 2026 dovrebbe avere effetti significativi soprattutto sui brand con maggiore esposizione alla fascia bassa del mercato.