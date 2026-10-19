Corsair Clipper Pro Mini 60, la recensione della tastiera con Hall Effect compatta e conveniente

La Corsair Clipper Pro Mini 60 è la nuova tastiera da gaming compatta dell'azienda californiana, caratterizzata da un fattore di forma al 60% e da un design davvero minimale: un binomio pensato per attirare l'attenzione degli utenti che tengono questi aspetti in grande considerazione. La Clipper Pro Mini 60, tuttavia, non vive di sola estetica, anzi: sotto la scocca troviamo una componentistica di livello, che include switch magnetici MGX Hyperdrive Core con tecnologia Hall Effect, un polling rate che raggiunge gli 8.000 Hz, un sistema di illuminazione RGB e tante opzioni per la personalizzazione del dispositivo. Considerando il prezzo ufficiale pari a 99,99€, la sensazione è che Corsair sia riuscita a mettere insieme un pacchetto potenzialmente molto convincente e molto conveniente. È andata davvero così?

Caratteristiche tecniche della Corsair Clipper Pro Mini 60 Come accennato poc'anzi, la Corsair Clipper Pro Mini 60 vanta delle specifiche tecniche di tutto rispetto; a cominciare naturalmente dagli switch magnetici MGX Hyperdrive Core, testati per 100 milioni di battute, che grazie alla tecnologia Hall Effect offrono una grande precisione e la possibilità di regolare a piacimento il punto di attuazione, nello specifico da 0,2 a 3,8 millimetri con una forza di attuazione compresa fra 27 e 40 grammi. Tramite l'interfaccia Corsair Web Hub è possibile attivare la modalità Continuous Rapid Trigger, che consente di riattivare il tasto non appena lo si solleva, anche dopo appena 0,1 millimetri di corsa verso l'alto; oppure il FlashTap, che come certamente saprete va a impostare delle priorità al fine di evitare l'annullamento degli input concomitanti: una funzionalità parecchio utile nei giochi, ma proprio per questo bandita da alcune esperienze competitive. Altre funzioni molto interessanti sono il Tap Lock, che trasforma determinati input in comandi toggle, e il Multi Action, che sfrutta la tecnologia magnetica per associare fino a quattro azioni differenti allo stesso tasto in base alla profondità della pressione, fornendo soluzioni decisamente efficaci per chi ha l'esigenza di ottimizzare il proprio layout in ambito gaming. La Corsair Clipper Pro Mini 60 da spenta A ben vedere, alla Clipper Pro Mini 60 manca soltanto una connettività wireless: la tastiera può essere collegata unicamente tramite cavo USB, scelta che contribuisce a contenere i costi nonostante la presenza di un polling rate che raggiunge gli 8.000 Hz, garantendo un alto grado di reattività ai comandi in qualsiasi situazione. Scheda tecnica Corsair Clipper Pro Mini 60 Formato: 60%

60% Layout: ISO ITA

ISO ITA Compatibilità: PC

PC Interruttori: MGX Hyperdrive Core magnetici Hall Effect

MGX Hyperdrive Core magnetici Hall Effect Copritasto: PBT double-shot

PBT double-shot Programmazione: sì, cinque profili

sì, cinque profili Connettività: cablata via USB

cablata via USB Illuminazione: RGB programmabile

RGB programmabile Accessori: cavo USB

cavo USB Software: Corsair Web Hub

Corsair Web Hub Dimensioni: 294 x 103 x 31 millimetri

294 x 103 x 31 millimetri Peso: 414 grammi

414 grammi Prezzo: 99,99€

Design ed ergonomia La compattezza è chiaramente il tratto più caratterizzante della Corsair Clipper Pro Mini 60, grazie a un fattore di forma al 60% che riduce la tastiera ad appena 294 x 103 millimetri e consente di recuperare una quantità notevole di spazio sulla scrivania. Rispetto alle tenkeyless, infatti, oltre al tastierino numerico qui vengono eliminate anche le frecce direzionali, la fila dei tasti funzione e diversi pulsanti dedicati. Uno sguardo al sistema di illuminazione della Corsair Clipper Pro Mini 60 Un approccio così minimale va chiaramente a discapito della praticità, e in particolare la mancanza delle frecce può risultare problematica per la maggior parte degli utenti; sebbene questo modello consenta grazie a Smart Tap di richiamarle tramite alcune funzioni secondarie assegnate ai tasti Shift, Control e Alt sul lato destro della tastiera. È insomma un continuo intreccio fra estetica ed ergonomia ad animare le discussioni attorno alla Clipper Pro Mini 60: ci troviamo di fronte a un dispositivo molto leggero (il peso è pari ad appena 414 grammi) e facile da trasportare, dotato di certificazione IP57 contro acqua e polvere, bello da vedere grazie anche al sistema di illuminazione RGB ampiamente regolabile e al già citato approccio minimal. La Corsair Clipper Pro Mini 60 vista di lato, con i suoi piedini regolabili La leggerezza non limita la stabilità della tastiera, che può contare anche su di una struttura che include due strati di materiale fonoassorbente in silicone, ed è un peccato che il costo ridotto abbia costretto i progettisti a evitare materiali più pregiati, restando ancorati alla sola plastica. Tuttavia gli altri aspetti estetici non deludono, vedi anche i copritasto PBT doubleshot con illuminazione shine-through.

Esperienza d'uso Se siete amanti delle soluzioni minimali, la Corsair Clipper Pro Mini 60 è un prodotto notevole: la sua compattezza, la qualità costruttiva e le sfaccettature del sistema di illuminazione integrato rendono il dispositivo davvero bello da vedere, e tutto questo finisce per smussare gli inevitabili spigoli di un fattore di forma che porta con sé parecchi compromessi funzionali. La Corsair Clipper Pro Mini 60 durante l'uso Compromessi che tuttavia, complice la tecnologia Hall Effect e tutto ciò che gli switch magnetici consentono di fare, risultano in questo caso meno pressanti del solito: il sistema permette di trovare soluzioni per qualsiasi esigenza e durante le sessioni di gioco tutto ciò ha un notevole peso specifico, consegnandoci un setup brillante. Le tante funzionalità legate al grado di pressione e al punto di attuazione dei tasti, insieme alle numerosissime opzioni disponibili tramite Corsair Web Hub, hanno supportato in maniera eccellente le nostre prestazioni all'interno di esperienze competitive come Call of Duty: Black Ops 7, Apex Legends e il multiplayer di Gears of War: E-Day. Un altro sguardo al layout della Corsair Clipper Pro Mini 60 Meno convincente è risultato, per ovvi motivi, l'utilizzo della tastiera in contesti produttivi: il feedback alla pressione è ottimo e la digitazione si conferma sempre fluida e piacevole, ma in tali frangenti quel 40% di layout mancante può diventare molto complicato da compensare.

Conclusioni Prezzo 99,99 € Acquistalo qui Multiplayer.it 8.5 Corsair Clipper Pro Mini 60 è una tastiera da gaming compatta, robusta e piena di tecnologia, grazie agli switch magnetici con tecnologia Hall Effect, a un polling rate che raggiunge gli 8.000 Hz e alle tante funzionalità garantite da queste soluzioni, a cui si aggiunge anche un'estetica piacevolissima, ulteriormente impreziosita dal sistema di illuminazione RGB. La mancanza di una connettività wireless e di materiali premium è legata alla volontà di mantenere basso il prezzo, ma si tratta degli unici difetti di un prodotto brillante e adatto a chi preferisce questo tipo di layout.