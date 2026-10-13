Razer Huntsman V3 HE Magnetic Mini 65%, la recensione della tastiera Hall Effect dalle dimensioni compatte

La nuova Huntsman di Razer è una tastiera compatta ed essenziale nella sua versione con fattore di forma al 65%, ma al contempo solida e dotata di tecnologie all'avanguardia.

Razer Huntsman V3 HE Magnetic Mini 65% 8 KHz è uno dei due inediti modelli (l'altro è un tenkeyless) della tastiera da gaming compatta prodotta dal marchio americano, che punta sulla novità degli switch magnetici Hall Effect, insieme a un polling rate da 8.000 Hz, e li combina con un design mai così essenziale. I progettisti hanno infatti eliminato i controlli multimediali e le manopole che caratterizzavano la versione V2 del dispositivo per consegnarci un layout ANSI USA assolutamente minimale, composto solo da una splendida plancia in alluminio spazzolato e (in questo caso) sessantotto tasti che includono frecce direzionali, Insert, Delete, Page Up e Page Down. Materiali premium e una componentistica sofisticata, insomma, per una tastiera che viene proposta a un prezzo molto interessante: 129,99€ per il modello con fattore di forma al 65%, 149,99€ per la versione tenkeyless.

Caratteristiche tecniche della tastiera Razer Huntsman V3 HE Magnetic Mini 65% A cinque anni di distanza dal modello V2, la Razer Huntsman V3 HE Magnetic Mini 65% 8 KHz aggiorna il progetto sul piano tecnico puntando tutto sugli switch magnetici Hall Effect prodotti dalla stessa azienda, che consentono di regolare il punto di attuazione da 0,1 a 4 millimetri e di configurare i tasti perché possano eseguire azioni differenti in base all'intensità della pressione. Il ventaglio delle opzioni disponibili è quello ormai consolidato per le tastiere Hall Effect, con il Rapid Trigger che riattiva un tasto in funzione del suo movimento di ritorno, senza la necessità di raggiungere un punto di reset fisso; lo Snap Tap per evitare che due input concomitanti finiscano per annullarsi grazie all'assegnazione delle priorità; e lo Snap Flex che consente di assegnare due azioni allo stesso tasto, sebbene con qualche limitazione rispetto ad altri esempi di questa tecnologia. Il polling rate raggiunge gli 8.000 Hz, garantendo un'eccellente reattività, mentre il sistema di illuminazione Chroma RGB impreziosisce l'estetica della tastiera in combinazione con i copritasto in PBT doubleshot dotati di finitura shine-through. La connettività, tuttavia, è soltanto cablata: la Huntsman V3 HE Magnetic Mini 65% 8 KHz non può essere utilizzata in modalità wireless e ciò rappresenta inevitabilmente un limite per un prodotto così votato alla portabilità. La Razer Huntsman V3 HE Magnetic Mini 65% 8 KHz da spenta, in tutta la sua essenzialità Scheda tecnica Razer Huntsman V3 HE Magnetic Mini 65% 8 KHz Formato: 65%

65% Layout: ANSI USA

ANSI USA Compatibilità: PC

PC Interruttori: Razer Hall Effect

Razer Hall Effect Copritasto: PBT doubleshot

PBT doubleshot Programmazione: sì, cinque profili

sì, cinque profili Connettività: cablata via USB

cablata via USB Illuminazione: RGB programmabile

RGB programmabile Accessori: cavo USB

cavo USB Software: Razer Synapse

Razer Synapse Dimensioni: 317 x 114 x 38 millimetri

317 x 114 x 38 millimetri Peso: 657 grammi

657 grammi Prezzo: 129,99€

Design ed ergonomia È chiaramente la compattezza l'elemento estetico primario della Razer Huntsman V3 HE Magnetic Mini 65% 8 KHz: il fattore di forma al 65% elimina la fila dedicata ai tasti funzione e il tastierino numerico, andando a ridurre in maniera sostanziale lo spazio occupato sulla scrivania ma senza rinunciare alle frecce direzionali, cosa che avrebbe inciso in maniera importante su qualsiasi utilizzo al di fuori del gaming. L'illuminazione RGB è uno dei protagonisti del design della Razer Huntsman V3 HE Magnetic Mini 65% 8 KHz Il risultato ottenuto dai progettisti è dunque un buon compromesso fra minimalismo e praticità, specie rispetto ai modelli al 60%. È inoltre possibile accedere ai tasti funzione sfruttando le combinazioni secondarie, che vengono peraltro indicate direttamente sui copritasto ai fini dell'immediatezza e della semplicità d'uso. Principale interprete del design della Huntsman V3 è la piastra in alluminio spazzolato che domina la tastiera, e che riesce non solo a caratterizzarne l'estetica pur al netto di un approccio così minimale, ma anche a restituire la percezione di un'ottima qualità costruttiva, di una grande robustezza e dell'impiego dei materiali premium tipici dei prodotti di fascia alta. La Razer Huntsman V3 HE Magnetic Mini 65% 8 KHz include le frecce direzionali e alcuni pulsanti exta nella parte destra Disponibile unicamente in nero, la tastiera trova nel suo sistema di illuminazione RGB un alleato imprescindibile, visto che la serigrafia sui copritasto risulta ben poco visibile con le luci spente ma diventa letteralmente perfetta una volta attivati i LED, che vanno anche ad avvolgere ogni singolo tasto.

Il design non è hotswap, ma in questi casi si tratta di una caratteristica piuttosto diffusa.

Esperienza d'uso Abbiamo testato la Huntsman V3 HE Magnetic Mini 65% 8 KHz per alcune settimane, dividendoci fra gaming e produttività, e scoprendo che anche in quest'ultimo caso d'uso, la nuova tastiera compatta prodotta da Razer ha il suo perché. Il fattore di forma al 65%, che non rinuncia alle frecce direzionali, si presta infatti in maniera più che discreta alla scrittura, complice l'eccellente fluidità alla pressione. Le mani sulla Razer Huntsman V3 HE Magnetic Mini 65% 8 KHz Grazie al software Razer Synapse, disponibile anche in formato web, è possibile regolare il dispositivo al fine di smussare alcuni spigoli, creare nuove combinazioni e impostare le funzionalità tipiche della tecnologia magnetica Hall Effect, che naturalmente si esprimono appieno e al meglio durante le sessioni di gioco. In tal senso la Huntsman V3 si è comportata alla grande con i soliti Call of Duty: Black Ops 7 e Apex Legends, supportando in maniera precisa e reattiva il nostro stile, e lo stesso ha fatto con Gears of War: E-Day, prestandosi alle esigenze di un'esperienza in terza persona grazie alle tantissime opzioni per la personalizzazione degli input in ottica "analogica". La Razer Huntsman V3 HE Magnetic Mini 65% 8 KHz vista di lato Per chi è solito cimentarsi con giochi a base multiplayer competitivi, magari nell'ambito di contesti anche importanti, la tastiera dispone infine di un Tournament Mode che disattiva automaticamente tutte le funzionalità potenzialmente bandite. Si tratta però soltanto di una fra le numerose scorciatoie che permettono di plasmare il comportamento di questo device a seconda delle nostre esigenze.

Conclusioni Prezzo 129,99 € Acquistalo qui Multiplayer.it 8.5 La Huntsman V3 HE Magnetic Mini 65% 8 KHz interpreta in maniera molto interessante il tema della compattezza e del minimalismo, rivoluzionando il layout tipico dei prodotti Razer in favore di un approccio davvero essenziale, che trova nel fattore di forma ridotto ma non sacrificato, nella plancia in allumino spazzolato e nell'illuminazione RGB i suoi protagonisti principali. Sotto la scocca poi, c'è un hardware sofisticato e versatile, che sfrutta al meglio le potenzialità della tecnologia Hall Effect e il polling rate da 8.000 Hz per offrirci un'esperienza d'uso eccellente.