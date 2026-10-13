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Il DualSense Lisa in edizione limitata è disponibile in preordine su Amazon

Tra le proposte di Amazon troviamo il preordine del controller wireless DualSense Lisa in edizione limitata, dedicato alla cantante e con una colorazione speciale "Chrome Pearl".

NOTIZIA di Stefania Netti   —   13/10/2026
DualSense Lisa

Su Amazon è attualmente possibile preordinare il controller DualSense Lisa a 84,99 €. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 30 ottobre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un controller speciale

Come anticipato, si tratta del classico controller DualSense per PS5 con uno stile che richiama la cantante Lisa. Il controller, dalla colorazione "Chroma Pearl", presenta una sorta di iconografia dell'artista sulla parte frontale del touchpad, con i suoi occhi e la frangetta. Non mancano anche altri dettagli, tra cui le stelle e le lettere "LL". Per chi non lo sapesse, Lisa è una cantante K-Pop, nonché uno dei volti più noti in Corea. Potrai sfruttare il feedback tattile, trigger adattivi dinamici e un microfono integrato da poter utilizzare per giocare in compagnia di amici.

Il DualSense di Lisa
Il DualSense di Lisa

Le caratteristiche del prodotto, quindi, restano invariate. Si tratta di un controller pensato per i fan, nonché per i collezionisti e per chi è alla ricerca di un nuovo DualSense particolare. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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