Gears of War: E-Day sarebbe il secondo miglior lancio del 2026 su Game Pass, per una stima

In attesa di informazioni ufficiali da parte di Microsoft, ci affidiamo ad alcune stime per valutare i risultati di Gears of War: E-Day, che per il momento sembra essere il secondo miglior lancio del 2026 su Game Pass, dopo Forza Horizon 6.
Si parla in questo caso di giocatori connessi online al gioco, dunque un dato che non ha a che fare direttamente con le vendite ma che risulta indicativo, specialmente in un titolo che ha un multiplayer così ampio e importante per l'economia generale del prodotto.
I dati emergono da Game Trends e non sono assolutamente ufficiali: sono piuttosto parziali, visto che prendono in esame un campione limitato di giocatori, ma statisticamente possono comunque dirci qualcosa sull'andamento del gioco di The Coalition.
Meglio di Halo, ma meno di Forza Horizon 6
In base a questi dati, Gears of War: E-Day è risultato essere il titolo più giocato su Xbox nella settimana, come era facile aspettarsi, ma in termini assoluti non ha superato, come coinvolgimento del pubblico al lancio, i numeri fatti segnare da Forza Horizon 6.
È risultato comunque superiore a Halo: Campaign Evolved, e in generale si piazza al secondo posto nella classifica dei lanci di maggiore impatto su Game Pass nel 2026, in termini di quantità di giocatori coinvolti, dietro Forza Horizon 6 ma superando appunto Halo: Campaign Evolved, Subnautica 2, Minecraft Dungeons 2, NBA 2K26 e EA Sports FC 26.
In base a queste stime, riportate da TrueAchievements, Gears of War: E-Day dovrebbe aver superato dell'8,6% la quantità du giocatori al lancio di Halo: Campaign Evolved, ma pare abbia raggiunto solo il 67,3% dei giocatori rilevati su Forza Horizon 6 all'uscita.
Anche per quanto riguarda le vendite tutto quello che abbiamo al momento sono stime, e le prime, da parte di Alinea Analytics (con tutti i dubbi che il metodo utilizzato comporta), sostengono che Gears of War: E-Day finora ha venduto poco ma ha incassato bene.