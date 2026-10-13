Gears of War: E-Day sarebbe il secondo miglior lancio del 2026 su Game Pass, per una stima

I dati emergono da Game Trends e non sono assolutamente ufficiali: sono piuttosto parziali, visto che prendono in esame un campione limitato di giocatori , ma statisticamente possono comunque dirci qualcosa sull'andamento del gioco di The Coalition.

Si parla in questo caso di giocatori connessi online al gioco, dunque un dato che non ha a che fare direttamente con le vendite ma che risulta indicativo, specialmente in un titolo che ha un multiplayer così ampio e importante per l'economia generale del prodotto.

Meglio di Halo, ma meno di Forza Horizon 6

In base a questi dati, Gears of War: E-Day è risultato essere il titolo più giocato su Xbox nella settimana, come era facile aspettarsi, ma in termini assoluti non ha superato, come coinvolgimento del pubblico al lancio, i numeri fatti segnare da Forza Horizon 6.

È risultato comunque superiore a Halo: Campaign Evolved, e in generale si piazza al secondo posto nella classifica dei lanci di maggiore impatto su Game Pass nel 2026, in termini di quantità di giocatori coinvolti, dietro Forza Horizon 6 ma superando appunto Halo: Campaign Evolved, Subnautica 2, Minecraft Dungeons 2, NBA 2K26 e EA Sports FC 26.

In base a queste stime, riportate da TrueAchievements, Gears of War: E-Day dovrebbe aver superato dell'8,6% la quantità du giocatori al lancio di Halo: Campaign Evolved, ma pare abbia raggiunto solo il 67,3% dei giocatori rilevati su Forza Horizon 6 all'uscita.

Anche per quanto riguarda le vendite tutto quello che abbiamo al momento sono stime, e le prime, da parte di Alinea Analytics (con tutti i dubbi che il metodo utilizzato comporta), sostengono che Gears of War: E-Day finora ha venduto poco ma ha incassato bene.