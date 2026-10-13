Un'immagine di Avengers: Doomsday trapelata online potrebbe svelare un colpo di scena

In questo periodo di avvicinamento all'uscita di Avengers: Doomsday al cinema stiamo assistendo a un notevole flusso di informazioni, voci di corridoio e teorie sul film, le cui caratteristiche rimangono alquanto misteriose finora, dunque non stupisce che da un'immagine trapelata sia emerso un possibile indizio su un grande colpo di scena che potrebbe essere presente al suo interno.

L'immagine in questione è visibile qui sotto e non è stata distribuita in maniera ufficiale da Marvel, tuttavia è opera dell'illustratore Jorge Molina e si tratta proprio dell'immagine scelta per la carta di Magic: The Gathering esclusiva che verrà distribuita gratuitamente al lancio del film, ottenibile rispettando determinate condizioni.

L'illustrazione mostra Doctor Doom, "Re di Latveria", e vede nuovamente il celebre villain al centro della scena circondato da tre seguaci mascherati la cui identità non è ancora nota ma su cui si stanno concentrando varie teorie dei fan.