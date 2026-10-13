Un'immagine di Avengers: Doomsday trapelata online potrebbe svelare un colpo di scena

In questo periodo di avvicinamento all'uscita di Avengers: Doomsday al cinema stiamo assistendo a un notevole flusso di informazioni, voci di corridoio e teorie sul film, le cui caratteristiche rimangono alquanto misteriose finora, dunque non stupisce che da un'immagine trapelata sia emerso un possibile indizio su un grande colpo di scena che potrebbe essere presente al suo interno.
L'immagine in questione è visibile qui sotto e non è stata distribuita in maniera ufficiale da Marvel, tuttavia è opera dell'illustratore Jorge Molina e si tratta proprio dell'immagine scelta per la carta di Magic: The Gathering esclusiva che verrà distribuita gratuitamente al lancio del film, ottenibile rispettando determinate condizioni.
L'illustrazione mostra Doctor Doom, "Re di Latveria", e vede nuovamente il celebre villain al centro della scena circondato da tre seguaci mascherati la cui identità non è ancora nota ma su cui si stanno concentrando varie teorie dei fan.
Un personaggio misterioso
L'inizio interessante che fa scaturire l'idea del colpo di scena si trova però tra le immagini a corredo di quella principale, visibile in quarta posizione scorrendo la raccolta e che sembra essere una versione preliminare della scena, poi modificata successivamente.
In questa versione vediamo quattro figure mascherate intorno a Doom, con l'aggiunto di quello che potrebbe essere Boris Karela, uno dei consiglieri più fidati del personaggio in questione, la cui identità celata in Avengers Doomsday potrebbe però rappresentare una grande sorpresa.
La sorprendente identità di Boris
Ovviamente si tratta di speculazioni, dunque non è facile considerarle effettivamente degli spoiler, ma nel caso non vogliate avere alcuna anticipazione nemmeno come vaga idea forse dovreste fare a meno di leggere quanto segue.
È possibile che Boris, in Avengers Doomsday, possa essere interpretato da un volto già molto noto nel Marvel Cinematic Universe, ovvero quello di Doctor Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch.
La teoria è sostenuta da alcune basi "storiche" legate ai fumetti: nel Secret Wars del 2015 in particolare, da cui è tratto il prossimo Avengers: Secret Wars previsto per il 2027, Strange ha effettivamente un ruolo del genere nei confronti di Doctor Doom, come alleato nel Battleworld, l'amalgama di mondi costruita per salvare un universo al collasso.
Ad aggiungere possibile sostanza c'è anche l'atteggiamento ambiguo di Cumberbatch dimostrato riguardo alla sua presenza o meno in Avengers: Doomsday, avendo prima riferito di non essere presente nel film e poi smentito le precedenti informazioni confermando la sua presenza.
Tutto questo farebbe pensare a una sorpresa in arrivo all'interno del film, ma ovviamente si tratta solo di voci di corridoio, per il momento.