Lo smartphone Xiaomi 17T è al minimo storico su Amazon: costa 150 € in meno

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, lo Xiaomi 17T è attualmente su Amazon a 599,90 € rispetto al prezzo consigliato di 749,90 €, permettendoti di risparmiare il 20%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistare la tua colorazione preferita cliccando direttamente sui box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Buona autonomia e prestazioni
Si tratta di uno smartphone dotato di display da 6,59" con frequenza di aggiornamento a 120Hz con certificazione low blue light per offrire un'esperienza confortevole. Il comparto fotografico si basa su un teleobiettivo Leica 5x e fino a 120x con Ultra Zoom AI. Inoltre, la batteria ha una buona capacità di 6.500 mAh per offrirti fino a 17,2 ore di utilizzo continuo, con ricarica da 67W per avere il 100% in 58 minuti.
Il dispositivo è inoltre alimentato dal processore Dimensity 8500-Ultra per un'esperienza d'uso altamente fluida e reattiva. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.