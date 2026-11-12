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Jensen Huang si "è dimesso da Nvidia": il board avrebbe valutato la sua rimozione

Secondo quanto riportato dalla CNBC, Jensen Huang avrebbe lasciato con effetto immediato la carica di amministratore delegato di Nvidia.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   12/11/2026
Jensen Huang in foto

Jensen Huang, fondatore e amministratore delegato di Nvidia, si sarebbe dimesso con effetto immediato dalla guida dell'azienda. A riferirlo è la CNBC, secondo quanto riportato dall'agenzia ANSA. La notizia arriva in una giornata particolarmente delicata per il colosso dei semiconduttori, già interessato da forti oscillazioni in Borsa in seguito alle indiscrezioni sulla vita privata del suo amministratore delegato.

Troppi scandali

Secondo la ricostruzione riportata dall'ANSA, il consiglio di amministrazione di Nvidia si sarebbe riunito per valutare un'eventuale rimozione di Huang dall'incarico, dopo l'emersione di una seconda presunta relazione extraconiugale. La società avrebbe perso il 7,92% nel pre-market del Nasdaq, in un clima di incertezza legato alle notizie circolate nelle ore precedenti.

Un primo piano di Jensen Huang
Un primo piano di Jensen Huang

Il Financial Times avrebbe riferito di un rapporto sentimentale tra Huang e Alice Huang, dirigente di alto livello della società di cloud computing Megaspeed. Secondo quanto attribuito all'intelligence statunitense, la donna sarebbe una spia al servizio della Cina. Si tratta di un'accusa particolarmente delicata, che potrebbe avere ripercussioni anche sul piano della sicurezza e degli interessi aziendali di Nvidia.

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A questa vicenda si aggiunge quanto pubblicato dal New York Times, secondo cui Huang avrebbe intrattenuto un'altra relazione con Kimberly Powell, vicepresidente del settore sanitario della stessa Nvidia.

Violate le regole interne

La questione potrebbe avere anche implicazioni rispetto alle regole interne dell'azienda. Il codice di condotta di Nvidia richiede infatti ai dipendenti di "evitare situazioni in cui le proprie azioni possano creare conflitti", includendo esplicitamente le relazioni personali. Huang e Powell, entrambi sposati, sarebbero stati ripresi in un video mentre si scambiavano effusioni in un hotel di San Jose, in California, durante una conferenza aziendale organizzata a marzo.

La notizia delle presunte dimissioni rappresenterebbe quindi un passaggio importantissimo per Nvidia, proprio mentre l'azienda occupa una posizione centrale nel mercato dei semiconduttori e dell'intelligenza artificiale. Resta tuttavia da attendere una comunicazione ufficiale della società che confermi l'uscita di Huang e chiarisca le circostanze della vicenda.

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