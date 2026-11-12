Ex sviluppatori di id Software fondano Hidden Horses, un nuovo studio indipendente

Un gruppo di sviluppatori recentemente licenziati da id Software ha deciso di ripartire fondando un nuovo studio indipendente. Si chiama Hidden Horses ed è composto da oltre venti ex membri del team cui dobbiamo i DOOM più recenti. La società sarà interamente di proprietà dei suoi dipendenti e punta a sviluppare videogiochi senza dover inseguire le tendenze del mercato o sottostare a logiche aziendali orientate esclusivamente ai risultati economici di breve periodo.

Subito FPS

Nella presentazione ufficiale, il gruppo ha spiegato la propria filosofia: "Come sviluppatori che hanno dedicato la propria carriera alla realizzazione di videogiochi, crediamo che organizzarci in questo modo ci permetta di creare un'azienda che dia valore alla sostenibilità nel lungo periodo anziché alla crescita immediata, alla longevità anziché ai rendimenti trimestrali e a un gameplay innovativo anziché a pratiche di monetizzazione discutibili".

Per raccontare la nascita della società, Hidden Horses ha pubblicato anche un breve documentario nel quale alcuni dei fondatori ripercorrono i licenziamenti, le conseguenze personali e professionali di quanto accaduto e il percorso che li ha portati a riunirsi per avviare una nuova attività.

Nel video, il produttore Andrew Willis ha spiegato che la disponibilità di sviluppatori esperti e la richiesta di nuovi giochi da parte del pubblico rappresentano un'opportunità che sarebbe stato un peccato non sfruttare. Willis ha citato anche l'accoglienza riservata dai giocatori e dalla critica al DLC Rivelazioni di DOOM: The Dark Ages, sottolineando come molti lo abbiano considerato il miglior capitolo della trilogia moderna di DOOM. Questo lo avrebbe convinto ulteriormente della possibilità di mettere insieme un gruppo di veterani capaci di realizzare nuovi progetti facendo leva sull'esperienza accumulata nel corso degli anni.

Il primo gioco dello studio si intitola Danger Pay ed è uno sparatutto in prima persona ambientato all'interno di un pericoloso game show. Tra le fonti d'ispirazione vengono citati The Running Man e Smash TV. Per finanziare lo sviluppo, Hidden Horses ha avviato una campagna su Kickstarter, cercando il sostegno diretto dei giocatori.