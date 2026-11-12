Romancing SaGa 3: Destinies United anticipa l'uscita, ma rimane a febbraio

Square Enix ha annunciato una modifica alla data di uscita di Romancing SaGa 3: Destinies United , anticipando il debutto del gioco rispetto ai programmi iniziali. Il remake, precedentemente previsto per il 16 febbraio 2027, sarà infatti disponibile dal 4 febbraio 2027 , con quasi due settimane di anticipo rispetto alla finestra comunicata in precedenza. Il titolo arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC.

Dettagli sul gioco

Romancing SaGa 3: Destinies United è una rivisitazione completamente in 3D dell'omonimo gioco di ruolo giapponese pubblicato originariamente nel 1995. Square Enix punta a riproporre l'esperienza originale sia ai veterani della serie SaGa sia a chi si avvicinerà per la prima volta a questo capitolo, conservandone alcune delle caratteristiche più riconoscibili e aggiornandone la realizzazione tecnica.

La storia ruota attorno a Morastrum, la Stella della Morte, che ogni 300 anni compare nel cielo causando la morte di tutti i bambini nati sotto la sua influenza, fatta eccezione per il misterioso Bambino del Destino. A quasi vent'anni dalla sua ultima apparizione, una rivolta nella regione di Loanne porta alla luce una minaccia ancora più grande: i Quattro Sinistri intendono riaprire i cancelli dell'Abisso. Per fermarli, otto eroi legati da un destino comune dovranno unirsi e affrontare il pericolo che minaccia il mondo.

Una delle caratteristiche principali sarà la possibilità di scegliere tra otto protagonisti, ognuno con una propria storia, reclutando nel corso dell'avventura oltre venti personaggi da aggiungere al gruppo. Tornerà anche il sistema degli scenari liberi, che permetterà di influenzare lo sviluppo della storia attraverso le proprie decisioni, compreso l'ordine in cui affrontare i Quattro Sinistri.

Sul fronte tecnico, il remake proporrà ambientazioni tridimensionali e personaggi ridisegnati da Yoshiro Ambe, con uno stile ispirato alle illustrazioni originali di Tomomi Kobayashi e alla pixel art del gioco del 1995.

Il sistema di combattimento manterrà elementi storici della serie, come Glimmer e le Formazioni, introducendo anche una nuova struttura basata sulla linea temporale delle azioni e gli United Attacks, pensati per ampliare le possibilità tattiche. Saranno inoltre disponibili tre livelli di difficoltà: Casual, Normale e Classica.

Infine, le musiche originali di Kenji Ito sono state riarrangiate sotto la supervisione dello stesso compositore. I giocatori potranno comunque scegliere se ascoltare le nuove versioni oppure le tracce originali.