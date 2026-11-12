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Lo smartphone POCO X8 Pro è in sconto su AliExpress: display 120 Hz e buona autonomia

Tra le offerte di AliExpress troviamo lo smartphone POCO X8 Pro da 8+512 GB a prezzo scontato. Assicurati di riscattare il seguente codice per risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   12/11/2026
POCO X8 Pro

Su AliExpress è attualmente disponibile lo smartphone POCO X8 Pro da 8+512 GB a 368,10 €, ma con il codice ITD1145 potrai risparmiare altri 45 €. Specifichiamo che per il momento lo sconto PayPal non è più disponibile, ma ti suggeriamo di controllare ugualmente. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Si tratta delle offerte Single's Day di AliExpress, valide fino al 18 novembre. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Immagini fluide e buone prestazioni

Questo smartphone è alimentato dal processore Dimensity 8500-Ultra, in grado di offrire buone prestazioni a 360 gradi. La batteria ha una buona capacità di 6.500 mAh con supporto alla ricarica HyperCharge da 100 W, mentre il display AMOLED da 6,59" è ultra-luminoso e la frequenza di aggiornamento è di 120 Hz per immagini fluide e reattive. Il comparto fotografico si basa infine su una fotocamera Sony IMX882 da 50 MP con OIS, ideale se non hai esigenze particolarmente specifiche.

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Ricordiamo che le offerte sono valide per un periodo limitato e i prezzi potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici sono particolarmente richiesti e tendono a non essere più disponibili dopo poco tempo, quindi ti suggeriamo di approfittarne.

#Sconti
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